Llanera alberga el domingo la quinta edición de su Milla Urbana: el plazo para apuntarse finaliza este jueves por la noche

La V Milla Urbana de Llanera se disputará este domingo por las calles de Lugo, con un programa que combinará pruebas de categorías inferiores y carreras élite masculina y femenina en un circuito urbano diseñado sobre la calle Severo Ochoa.

La competición, organizada con cronometraje de chip, mantiene abierta la inscripción hasta las doce de la noche de este jueves a través de la plataforma digital habilitada por la organización. Los clubes podrán tramitar inscripciones conjuntas mediante un archivo Excel, con un mínimo de seis participantes por envío. La participación en las pruebas élite estará reservada a corredores invitados por la organización.

El recorrido principal se disputará sobre un trazado urbano de ida y vuelta de 500 metros, al que los atletas darán tres vueltas, más un tramo adicional de 109 metros hasta completar la distancia oficial de la milla: 1.609 metros. La organización ha precisado que la línea de salida y la meta no coincidirán.

La jornada deportiva comenzará a las 16.30 horas con la prueba Sub-8 femenina, seguida diez minutos después por la masculina. A partir de ahí se sucederán las distintas categorías de formación (Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16/Sub-18) hasta llegar a las pruebas de mayor nivel competitivo. La carrera élite femenina comenzará a las 18.15 horas y la masculina a las 18.30, mientras que la entrega de premios está prevista para las 19.00 horas.

Premios

En las categorías comprendidas entre Sub-8 y Sub-18, recibirán trofeo los tres primeros clasificados y medalla quienes finalicen en cuarta, quinta y sexta posición. En la categoría élite habrá además premios económicos para los diez primeros, con 200 euros para el vencedor, 150 para el segundo clasificado y 120 para el tercero.

Los dorsales podrán recogerse desde las 15.30 horas en la secretaría de la prueba, instalada en la cancha polideportiva. Todos los participantes deberán pasar obligatoriamente por la cámara de llamadas, que abrirá diez minutos antes de cada salida y cerrará cinco minutos antes del inicio de la carrera. La organización recuerda que solo quienes superen este control estarán autorizados a participar y cubiertos por el seguro de responsabilidad civil y accidentes previsto para la prueba.

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Asimismo, el dispositivo contará con asistencia médica desde media hora antes del inicio de las carreras y hasta treinta minutos después de su conclusión. La organización podrá retirar de la competición a aquellos atletas que presenten un mal estado físico, incumplan el recorrido o mantengan conductas antideportivas.