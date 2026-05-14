El Principado dar luz verde a la autorización ambiental para la subestación eléctrica de Cayés

El gobierno del Principado ha dado un paso decisivo para la implantación de la futura subestación eléctrica de Cayés (Llanera), al emitir un informe de impacto ambiental favorable para el proyecto promovido por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica (actualmente integrada en el grupo EDP). La infraestructura, denominada oficialmente subestación "Asipo", irá acompañada de una línea de alta tensión de 132 kilovoltios de conexión y es frontalmente rechazada por los vecinos de la parroquia.

La resolución, firmada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), concluye que el proyecto "no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente" si se ejecuta conforme a las condiciones impuestas por la Administración autonómica. Por ello, el órgano ambiental determina que no será necesario someterlo a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, un procedimiento más complejo y exigente.

La decisión avala una infraestructura que busca, según la documentación oficial, dar respuesta al incremento de la demanda energética, modernizar la red de distribución eléctrica y aliviar la carga de las actuales cabeceras de alimentación, mediante la construcción de una nueva subestación transformadora de 132/20 kV en el entorno del polígono industrial de Asipo, junto a una zona poblada de Cayés, y una nueva línea de evacuación conectada a la red existente.

La Asociación de Vecinos de Cayés ha venido mostrando en los últimos meses una oposición frontal al proyecto, al considerar que supone una degradación del entorno rural y un potencial riesgo para la población próxima. Llevan semanas expresando su "disconformidad y oposición" a la instalación, lamentando que Cayés sea escenario de iniciativas que, a su juicio, "estropean el entorno y ponen en riesgo la salud pública". La asociación sostiene que la subestación representa una "agresión al medio ambiente" incompatible con el derecho de los residentes a vivir en un entorno "tranquilo y seguro". También critica su proximidad a viviendas y espacios frecuentados por menores, como sucede con una zona de juegos infantiles.

El Pleno de Llanera aprobó el mes pasado una moción del Partido Popular (PP) que instaba al Gobierno de Asturias a paralizar el proyecto de la subestación eléctrica de Cayés en el emplazamiento actualmente propuesto. La iniciativa salió adelante con los votos de PP, IU y Vox. El grupo de gobierno, el PSOE, se abstuvo.

Antecedentes

La infraestructura ahora avalada ambientalmente no es exactamente la misma que se planteó inicialmente. Según recoge la propia resolución autonómica, el proyecto parte de un antecedente fallido. En 2021, una propuesta previa promovida por Hidrocantábrico Distribución bajo la denominación "Línea de Alta Tensión 132 kV Conexión Subestación de Silvota y Subestación Silvota 132/32 kV" llegó a tramitarse ambientalmente, pero el órgano competente del Principado trasladó entonces al órgano sustantivo su "inviabilidad manifiesta", apoyándose en un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. La Administración autonómica incluso sugirió valorar el archivo del expediente. La promotora optó entonces por reformular el diseño y presentar alternativas modificadas, lo que dio lugar a una nueva solicitud de evaluación ambiental simplificada en octubre de 2023 y que el Principado ha acabado considerando viable.

Soterramiento parcial

Aunque el Gobierno autonómico da luz verde ambiental al proyecto, sí estableceque la línea eléctrica de conexión de 132 kV, inicialmente prevista parcialmente en aéreo, deberá ejecutarse íntegramente soterrada en el tramo de enlace entre la línea “Corredoria-Castiello” y la futura subestación.

La resolución argumenta que esta decisión busca reducir el impacto visual y paisajístico, además de minimizar afecciones derivadas de la proximidad de tendidos aéreos a viviendas y núcleos rurales. El documento reconoce expresamente que parte del trazado inicialmente previsto discurría a menos de 100 metros de viviendas, especialmente en el entorno de L’Arroyu y Campiello.

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Asimismo, el Principado exige medidas de integración paisajística para la propia subestación, entre ellas la ubicación preferente de equipos en las cotas más bajas de la parcela, la creación de pantallas vegetales, plantaciones arbóreas y caballones de tierra que mitiguen el impacto visual, especialmente hacia el norte y el este del recinto. El informe también obliga a extremar las medidas de restauración ambiental, seguimiento de aguas superficiales, control de especies invasoras y protección de vegetación singular durante la ejecución de las obras.