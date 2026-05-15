Llanera activa las ayudas para fomentar la conciliación entre la vida laborarl y personal de los vecinos del concejo
Las ayudas también pretenden apoyar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Llanera ha aprobado las bases y la convocatoria de las ayudas municipales a la conciliación de 2026, destinadas a facilitar la compatibilidad entre la vida laboral, familiar y personal.
La convocatoria permitirá financiar servicios vinculados al cuidado de menores, tanto mediante la contratación de particulares como a través de la asistencia a centros especializados donde se desarrollen actividades dirigidas a este colectivo, incluida la apertura temprana.
El Ayuntamiento enmarca estas ayudas dentro de las políticas municipales de apoyo a la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva y las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de octubre, una vez que el extracto de la convocatoria se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
Peticiones
Las peticiones podrán tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal, presencialmente en los registros municipales o mediante cualquiera de las vías previstas en la legislación administrativa.
En la última convocatoria existían tres modalidades de ayuda compatibles entre sí para el cuidado de menores de 12 años o mayores dependientes. La primera contemplaba subvenciones para la contratación de personal dado de alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar. La segunda estaba dirigida a servicios de apertura temprana, con ayudas de entre 125 y 425 euros en función del gasto asumido por cada familia. La tercera incluía apoyo para academias, ludotecas, escuelas de verano, talleres y otras actividades vinculadas al cuidado de menores, con cuantías de entre 150 y 450 euros. Además, las bases establecían que las ayudas se concedían por unidad familiar, con independencia del número de hijos, y eran compatibles con otras subvenciones públicas o privadas siempre que no superasen el coste real asumido por el beneficiario.
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