La comida en la calle de Llanera y el Mercado Tradicional de San Isidro llenan de ambiente Posada: guía para no perderse nada del programa festivo del fin de semana

Llanera sigue con programa festivo este fin de semana para celebrar San Isidro. El Mercado Tradicional, que ya abrió este viernes, se prolonga durante el sábado y el domingo en el parque Cuno Corquera de Posada, con puestos artesanales, demostraciones de oficios tradicionales, música y actividades infantiles.

Hay un año más tren turístico gratuito entre Posada y Lugo durante el horario de apertura del mercado, es decir, de 11.00 a 22.00 con el único parón del servicio entre las 15.00 y las 17.00, dos horas en las que no estará disponible coincidiendo con las que también cierran los puestos. Del mismo modo, los talleres tradicionales en vivo tendrán lugar de modo ininterrumpido a excepción de esas dos horas centrales.

Los talleres infantiles de tareas cotidianas en una aldea se desarrollan este sábado de 11.30 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00. Por último, el domingo se celebrarán de 11.30 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

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El domingo es también la popular comida en la calle (Comida Popular de San Isidro), con mesas y sillas habilitadas por el Ayuntamiento junto al mercado "para que todo el mundo pueda traer su comida y disfrutar de la fiesta junto a familia y amigos". El Consistorio ofrecerá además la tradicional degustación de fabada gratuita, avanzó el edil de Festejos, José Antonio González, en la presentación del programa para estos días.