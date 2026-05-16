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La comida en la calle de Llanera y el Mercado Tradicional de San Isidro llenan de ambiente Posada: guía para no perderse nada del programa festivo del fin de semana

Talleres de oficios, de labores de aldea, puestos de artesanías y otros, conciertos o tren turístico gratuito, entre las actividades, con epicentro en el parque Cuno Corquera

Actividades infantiles en el Mercado Tradicional de San Isidro, en una pasada edición.

Actividades infantiles en el Mercado Tradicional de San Isidro, en una pasada edición. / A. Ll.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

Llanera sigue con programa festivo este fin de semana para celebrar San Isidro. El Mercado Tradicional, que ya abrió este viernes, se prolonga durante el sábado y el domingo en el parque Cuno Corquera de Posada, con puestos artesanales, demostraciones de oficios tradicionales, música y actividades infantiles.

Hay un año más tren turístico gratuito entre Posada y Lugo durante el horario de apertura del mercado, es decir, de 11.00 a 22.00 con el único parón del servicio entre las 15.00 y las 17.00, dos horas en las que no estará disponible coincidiendo con las que también cierran los puestos. Del mismo modo, los talleres tradicionales en vivo tendrán lugar de modo ininterrumpido a excepción de esas dos horas centrales.

Los talleres infantiles de tareas cotidianas en una aldea se desarrollan este sábado de 11.30 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00. Por último, el domingo se celebrarán de 11.30 a 15.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

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El domingo es también la popular comida en la calle (Comida Popular de San Isidro), con mesas y sillas habilitadas por el Ayuntamiento junto al mercado "para que todo el mundo pueda traer su comida y disfrutar de la fiesta junto a familia y amigos". El Consistorio ofrecerá además la tradicional degustación de fabada gratuita, avanzó el edil de Festejos, José Antonio González, en la presentación del programa para estos días.

El programa del Mercado Tradicional de San Isidro en Llanera

Sábado, 16 de mayo

11.00 Apertura del Mercado y muestra de talleres tradicionales en vivo

11.30 Campeonato Regional de Escanciadores

12.00 Muestra de baile regional infantil: AC LA Madreña, Escuela de Música Tradicional Trubiecu y Asociación de Coros y Danzas Jovellanos

12.00 a 15.00.Feria Infantil de San Isidro

17.00 Comienzan los talleres tradicionales en vivo

 Juegos Tradicionales Asturianos 18.30 Actuación de banda de gaitas y grupos folklóricos: AC La Madreña, Banda de Gaitas Picos de Europa DOP Cabrales y Grupo de Danzas Virgen del Campo de Cabezón de la Sal

20.30 Concierto de José Manuel Tejedor

22.00 Cierre del Mercado

Domingo, 17 de mayo

11.30. Apertura del Mercado y muestra de talleres tradicionales en vivo

11.30. Pasacalles de la Banda de Gaitas Fonte Fuécara por las calles de Posada

11.30. Masterclass de escanciado y cultura de la sidra asturiana

12.00h a 15.00. Feria Infantil de San Isidro

13.00. Festival de Canción Asturiana, con el gaiteru Ricardo Soberado, la presentadora Esther Fonseca y los cantantes Laudelina Hortal (Amieva), Fernando Fernández (Amieva), Fernando García (Siero) y Águeda Riera (Villaviciosa).

15.00 Comida Popular de San Isidro, con mesas y sillas habilitadas por el Ayuntamiento junto al mercado "para que todo el mundo pueda traer su comida y disfrutar de la fiesta junto a familia y amigos". El Consistorio ofrecerá además la tradicional degustación de fabada gratuita.

16.30 V Milla Urbana de Llanera. Calle Severo Ochoa. Lugo

17.00 Comienzan los talleres tradicionales en vivo

17.00 a 20.00. Feria Infantil de San Isidro

20.00 Concierto: Güieldu

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