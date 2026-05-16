Oficios tradicionales, bailes, artesanías y propuestas para disfrutar en familia en el Mercado Tradicional de San Isidro de Llanera: "Está todo muy chulo"

Mercado, oficios tradicionales, bailes y muchas propuestas para disfrutar en familia en el Mercado Tradicional de San Isidro de Llanera. El parque Cuno Corquera, en Posada, acoge esta cita que ha contado con la celebración de la muestra de baile regional infantil, en la que participaron las agrupaciones AC La Madreña, la Escuela de Música Tradicional Trubiecu y la Asociación de Coros y Danzas Jovellanos.

"Vinimos a pasar la mañana y está todo muy chulo, pero lo que más nos gustó fueron los bailes tradicionales de los guajes", celebró Nacho Martínez, vecino de Langreo.

La infancia está muy presente en el Mercado Tradicional que tiene su Feria Infantil de San Isidro con juegos inspirados en el mundo rural y las tareas del campo. Actividades como "ordeño exprés", "puntería de la cosecha", "una patatina pal kilo" o pruebas de equilibrio hicieron disfrutar a los más pequeños al tiempo que descubrieron cómo era la vida en las aldeas asturianas.

"Lo pasan muy bien y es una forma distinta de jugar porque normalmente las actividades infantiles son distintas y aquí aprenden algo más", comentó Verónica González mientras veía a sus pequeños disfrutar de una de las estaciones de juego, en la que los niños aprenden los tipos de manzanas que hay en Asturias. "Está muy bien lo de los niños", celebró también Tamara García acompañada por la pequeña Xana Villar, quien ya se había hecho con una pulsera con su nombre grabado.

Además, el Mercado Tradicional de San Isidro también cuenta con venta de artesanías de todo tipo o puestos de venta de comida, entre los que no faltan los churros o rosquillas. Dando bocado a un pan recién comprado estaba esta mañana Carlos Herrero, de Ponferrada, echando el último vistazo al mercado antes de ir a casa a comer sin olvidar pasar por la zona donde está la muestra de oficios tradicionales que conquista al público más adulto.

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El mercado y las actividades para todos contnúan este domingo en Llanera en la que es una de las citas más emblemáticas del municipio cada año.