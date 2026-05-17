Buen balance de público y ventas en el Mercado Tradicional de San Isidro en Llanera: "Hubo gente y se nota"

Gran afluencia este domingo en el Mercado Tradicional de San Isidro en Posada de Llanera, donde los puestos estuvieron de bote en bote y las actividades infantiles volvieron a ser el epicentro de las celebraciones con decenas de niños y niñas disfrutando de los talleres relacionados con las actividades del campo en el parque Cuno Corquera, donde también hubo una muestra de oficios tradicionales.

“Está muy bien y muy guapo y esto le viene muy bien al pueblo, venimos todos los años y no nos perdemos la comida popular”, señaló Yoana López tras visitar en familia algunos de los puestos de venta de artesanía y productos agroalimentarios. Los vendedores no pararon de atender clientes durante la jornada de este domingo, que fue la de mayores ventas.

“Hoy va mucho mejor que el sábado, se notó que era la Ascensión en Oviedo y restó algo de gente, pero este domingo hay más gente y las ventas van mejor”, comentó Ramoni González, vendedora de miel y mermeladas. También la productora de velas aromáticas, Desiré Juan, celebró la asistencia de este domingo, “las ventas cuestan un poco más, pero hubo bastante gente y el movimiento se nota”, apreció.

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Además de un gran ambiente en el mercado, la cita congregó a numeroso público en la muestra de oficios tradicionales, donde los que más disfrutaron fueron los pequeños de la casa, quienes se afanaron en crear azulejos de barro. También se lo pasaron en grande en la Feria Infantil de San Isidro, con diversas actividades lúdicas para acercar a los menores a las labores del campo.