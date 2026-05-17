Éxito de la comida en la calle en Llanera, donde lo mejor del día de "es compartir tiempo" con familia y amigos

No hay nada mejor que sentarse alrededor de la mesa para disfrutar de buenas viandas y mejor sidra junto a amigos y familiares. Prueba ello fue el espectacular ambiente que hubo en la comida popular de San Isidro en Posada de Llanera, donde el Ayuntamiento repartió además 500 raciones de fabada entre los asistentes, que acudieron al parque Cuno Corquera cargados de las tradicionales comidas de estos encuentros como tortillas, filetes y empanadas.

"Lo mejor del día de hoy es compartir tiempo, nos reunimos un grupo de amigos y algunos familiares y un montón de niños", celebró Silvia Fernández mientras repartían el almuerzo de los más pequeños. Las mesas y bancos dispuestos por el Consistorio en una carpa para la comida popular estuvieron muy cotizadas y reservadas desde la mañana con manteles y cestas cargadas de alimentos.

Cortando una tortilla estaba Pilar González, quien preparó todas las fuentes para que estuvieran listas a la hora de comer: "Lo traemos ya todo preparado y luego cogemos un poco de fabada", comentó. En su grupo de amigos disfrutaron de la comida, pero también de la sidra que servía José Iglesias sin parar. "Es un día muy guapo para compartir con los que quieres", añadió Elena Menéndez.

Hubo grupos de familiares, de gente mayor y también algunas pandillas de jóvenes que disfrutaron el vermú y remataron con una buena comida fraternal con la que poner un cierre por todo lo alto a las celebraciones de San Isidro en Llanera. "Nos juntamos ya el año pasado y este repetimos, la verdad es que la fabada está buenísima", destacó Emilio Villena.

La animada comida popular de San Isidro en Llanera, en imágenes / Sara Arias

El reparto del plato asturiano fue todo un éxito, con 500 raciones entregadas a los asistentes tras cocer con mimo 38 kilos de legumbres con su correspondiente compango durante toda la mañana. El resultado final conquistó los paladares de vecinos y visitantes, quienes buscaban un banco o un hueco en las escaleras del parque para degustar la receta del cocinero Santiago Guínlez.

Buscando banco para comer

En una escalinata y buscando apoyo a modo de mesa se encontraba el joven Rafael Fernández con su hermana, Alexia, y sus amigos Odín y Darío García. "Estoy aquí apoyado", decía el joven mientras buscaba la postura. Y la fabada estaba "buenísima". Juntos dieron cuenta a la fabada dispuestos a seguir aprovechando la tarde en las actividades de San Isidro.

Entre los asistentes a la comida popular también estuvo el equipo de gobierno de Llanera (PSOE), con la alcaldesa, Eva María Pérez, al frente y los concejales y sus familiares. Asimismo el PP llanerense se juntó para disfrutar del almuerzo con el portavoz municipal, Silverio Argüelles, como anfitrión y el presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, como principal invitado.

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A la animada comida popular se sumó la celebración del Mercado Tradicional de San Isidro, en el mismo recinto, generando un gran ambiente de público durante toda la jornada. En Llanera saben compartir entre amigos y familia y pasarlo bien.