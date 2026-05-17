Fabada "tremenda" en Llanera, que repartió 500 raciones en la comida en la calle por la festividad de San Isidro: “Lo importante es cocerla con mimo"
Se elaboró con 38 kilos de legumbre y con la buena mano del cocinero Santiago Guínlez
Buen compango, buenas fabas y una cocción lenta. Ese es el secreto de la fabada popular que se repartió este domingo en la comida popular de San Isidro en Posada de Llanera, donde ofrecieron unas 500 raciones entre los asistentes. El buen olor que desprendían las potas animó una larga cola desde una hora antes del comienzo del reparto.
“Están riquísimas, tremenda la fabada, me gustó bastante”, dijo Rafael Vázquez sentado en un banco junto a Esteban Leal, para quien lo mejor del plato fue el compango.
La fabada corrió a cargo del cocinero de Gijón Santiago Guínlez Fabero, quien preparó 38 kilos de la legumbre asturiana para disfrute de los presentes. “Lo importante es cocerla con mimo”, apuntó mientras el público le preguntaba por el comienzo del reparto. “Están un poco impacientes, pero hasta las tres nada”, resolvió.
La fabada repartida por el Ayuntamiento de Llanera fue todo un éxito entre los comensales que la probaron, quienes disfrutaron junto a la familia y los amigos de la jornada, en la que no faltaron empanadas, tortillas y dulces variados en todas las mesas. “Está buenísima, no se puede perder”, destacaba alguno de los asistentes.
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