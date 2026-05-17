Hay de todo en el Mercado Tradicional de San Isidro de Llanera, en el que compran hasta los peregrinos: "Encontramos muy buenas cosas"

En el Mercado Tradicional de San Isidro de Llanera uno puede encontrar lo que necesite. La variedad de productos y objetos a la venta en los puestos instalados en el parque Cuno Corquera de Posada es tal que hasta un peregrino del Camino de Santiago puede pertrecharse para continuar hacia Compostela. Eso les pasó a los lituanos Einaras Zuzginas y Daniil Strelan, quienes se hicieron con unos bastones y algunos comestibles para seguir dando pasos, sorprendidos con la calidad de la manufactura.

"Nunca habíamos visto un mercado en España y nos encontramos con muy buenas cosas como las navajas, pero nos dimos cuenta de que no podemos llevarlas de vuelta en el avión; pero el bastón seguramente sí lo compremos porque vamos con unos palos que encontramos en el camino", señaló Zuzginas, mientras decidía qué sabor de mermelada comprar en Posada, zona de paso en su trayecto de Oviedo a Avilés para volver a retomar el Camino del Norte tras pasar por El Salvador.

Tampoco quiso perder la oportunidad de comprar buenos productos la vecina de Ables Dulce Gil, quien el pasado viernes había echado un ojo a una cesta de mimbre para guardar las labores. "Estoy haciendo ganchillo y vi que me venía bien para guardar los ovillos y todo", precisó. Decidida eligió la que más le gustaba entre las propuestas que llevó José Manuel Rodil, muy contento con la marcha del Mercado Tradicional de San Isidro: "En Llanera siempre es bien, vengo desde 2011 y para mí es igual estar en Posada que en Lugo, lo único que influye algo en la afluencia es el tiempo", señaló.

Por suerte, el cielo no arrojó agua sobre Posada en toda la mañana, permitiendo la celebración de la muestra de baile regional infantil en la que participaron las agrupaciones AC La Madreña, la Escuela de Música Tradicional Trubiecu y la Asociación de Coros y Danzas Jovellanos. "Vinimos a pasar la mañana y está todo muy chulo, pero lo que más nos gustó fueron los bailes tradicionales de los guajes", celebró Nacho Martínez, vecino de Langreo.

Feria Infantil de San Isidro

La infancia está muy presente en el Mercado Tradicional que tiene su Feria Infantil de San Isidro con juegos inspirados en el mundo rural y las tareas del campo. Actividades como "ordeño exprés", "puntería de la cosecha", "una patatina pal kilo" o pruebas de equilibrio hicieron disfrutar a los más pequeños al tiempo que descubrieron cómo era la vida en las aldeas asturianas.

"Lo pasan muy bien y es una forma distinta de jugar porque normalmente las actividades infantiles son distintas y aquí aprenden algo más", comentó Verónica González mientras veía a sus pequeños disfrutar de una de las estaciones de juego, en la que los niños aprenden los tipos de manzanas que hay en Asturias. "Está muy bien lo de los niños", celebró también Tamara García acompañada por la pequeña Xana Villar, quien ya se había hecho con una pulsera con su nombre grabado.

Además, el Mercado Tradicional de San Isidro también cuenta con varios puestos de venta de comida, entre los que no faltan los churros o rosquillas. Dando bocado a un pan recién comprado estaba Carlos Herrero, de Ponferrada, dando el último vistazo al mercado antes de ir a casa a comer sin olvidar pasar por la zona donde está la muestra de oficios tradicionales que conquista al público más adulto.

Comida popular y música

La cita continuó por la tarde y la noche, con el concierto del gaitero José Manuel Tejedor, y sigue este domingo. La apertura de puertas será a las 11.30 horas con un pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas Fonte Fuécara. A las 13.00 horas será el Festival de Canción Asturiana, presentado por Esther Fonseca y acompañado a la gaita por Ricardo Soberado. Sobre el escenario actuarán Laudelina Hortal, Fernando Fernández, Fernando García y Águeda Riera.

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El acto central del día será la Comida Popular de San Isidro, prevista para las 15.00 horas, en la que el Ayuntamiento habilita mesas y sillas para que vecinos y visitantes acudan con las viandas para disfrutar del día. Además, por la tarde, será la V Milla Urbana de Llanera en la calle Severo Ochoa de Lugo y a las 20.00 horas será el concierto del grupo folk asturiano Güieldu, que pone fin al Mercado Tradicional de San Isidro, en el que compran hasta los peregrinos.