Christian Mesa y Mariam Benkert se imponen en la Milla Urbana de Llanera, en la que compitieron 210 atletas

Christian Mesa y Mariam Benkert conquistaron el podium de la V Milla Urbana de Llanera, celebrada en Lugo. Una prueba desde la categoría sub-8 a la élite en la que participaron 210 corredores, quienes lo dieron todo por llegar a meta. "Ya gané la San Silvestre aquí y ahora esta, Llanera mola", exclamó el campeón masculino en la entrega de premios. También la ganadora de las féminas resumió al público cómo se encontró durante la carrera, "tranquila y con bastante fuerza".

La Milla Urbana de Llanera se concetró en la calle Severo Ochoa, con mucho público, familiares y amigos animaron a los atletas con pasión y entrega. "Es un éxito año tras año", señaló el presidente del Llanera Atletismo, Alfredo Prida, organizadores junto al Ayuntamiento de la prueba deportiva.

La afluencia de deportistas se notó desde las categorías inferiores, algo que alegra mucho al club local. "Es lo que intentamos potenciar, que los más pequeños vengan y disfruten, con esta carrera queremos fomentar desde abajo el futuro del atletismo", añadió Prida.

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En la categoría élite el podium masculino lo completaron Gonzalo Díaz y Juan Ángel Martínez, en segunda y tercera posición. En la sección de mujeres, la plata fue para Irene Rivero y el bronce para Lucía Fernández.