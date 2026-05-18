La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera

La orquesta Panorama y Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, actuarán en la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera. La Orquesta Cinema, el Grupo América, de Vigo, DJ RVS y Petit Pop completan el cartel musical de esta gran celebración. La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el concejal de Festejos, José Antonio González, han dado a conocer este lunes la que será la programación de artistas en este evento que atrae a miles de personas cada año y que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de julio. Ambos explicaron además que, en el mes de junio, se desvelará el programa completo de los festejos, con "alguna sorpresa" más. Se explicarán también en ese momento todos los detalles relativos a la venta de entradas para la cena medieval.

“Llanera se vuelca con Exconxuraos, es la gran fiesta del concejo. Una celebración única y singular que se ha consolidado como una de las principales señas de identidad del municipio y que todos los llanerenses sentimos como nuestra", destacó este lunes la regidora Eva María Pérez. El programa musical arrancará el viernes 3 de julio con la actuación de la Orquesta Panorama, "considerada una de las grandes referencias del circuito nacional de orquestas espectáculo". En este primer día festivo actuará asimismo la Orquesta Cinema. El sábado 4 de julio será el turno de Leire Martínez, "una de las voces más reconocidas del pop español", en una velada que se completará con las actuaciones del Grupo América de Vigo y DJ RVS.

En lo que respecta a las actividades musicales, el domingo 6 de julio se contará con Petit Pop, una propuesta dirigida al público familiar que pondrá el broche final al fin de semana festivo. "El cartel de Exconxuraos demuestra la firme apuesta del equipo de gobierno por seguir ofreciendo una programación de primer nivel para una fiesta que es todo un referente. Hemos querido confeccionar una propuesta pensada para todos los públicos y gustos musicales, combinando grandes orquestas, artistas reconocidos y propuestas más festivas y familiares”, subrayó el concejal de Festejos, José Antonio González.

El gobierno municipal hará públicos los detalles del programa festivo general en unas semanas, una propuesta que cuenta con actividades para todas las edades y protagonizada por las recreaciones históricas en torno al episodio que da origen a esta fiesta: la rebelión de los vecinos de Llanera, en 1408, ante los abusos en forma de impuestos del obispo don Guillén. “Exconxuraos es mucho más que una fiesta, representa el esfuerzo colectivo y la implicación de todo un concejo para seguir haciendo crecer un evento que cada año gana protagonismo y visitantes”, indicó la alcaldesa llanerense.