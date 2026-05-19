"Me echan a la calle el jueves con cuatro hijos a mi cargo y el Ayuntamiento no me consigue un piso de emergencia", clama una vecina de Llanera a punto de ser desahuciada

"Me echan de casa a la calle el jueves a las 11 de la mañana con cuatro hijos a mi cargo y el Ayuntamiento no me consigue un piso de emergencia", clama una vecina de Llanera, desesperada. La mujer, de 39 años, prefiere no divulgar su identidad, para ahorrarle a sus hijos (de entre cuatro y 17 años) "la vergüenza". Su problema es que recibe dos pagas de emergencia por las que percibe 1.800 euros, lo que impide que pueda acceder a un piso de proteción oficial.

"Estoy en una vivienda pagando 300 euros desde hace tiempo, pero mi casera falleció y ahora los herederos me reclaman el piso porque quieren venderlo. Recibí un burofax por el quie me daban un plazo para marcharme, me desahuciaron y tenía que marcharme en abril, pero pudimos pararlo", relata.

El letrado de la mujer, Luis Olay Pichel, solicitó paralizar el lanzamiento ante la plaza número 10 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Oviedo, de la que es titular la magistrada Carolina Serrano. Ésta acordó no suspender el lanzamiento al no haberse acreditado la situación de vulnerabilidad de la mujer y sus hijos. Los servicios sociales de Llanera aducen que citaron la mujer para realizar el estudio de vulnerabilidad, pero no se presentó.

La mujer se reunió con los servicios sociales tras serle comunicado el desahucio, y le informaron que podía solicitar un piso de protección oficial. Así lo hizo, pero rechazaron su petición por cobrar 1.800 euros. Pidió un piso se emergencia. "Hoy me llamaron y me dijeron que los de Vipasa no tenían pisos de emergencia", asegura.

Conseguir una vivienda le parece imposible. "No encuentro nada, los pisos no bajan de 600 y 700 euros", comenta.

Noticias relacionadas

La mujer se queja amargamente: "Pedí un poco más de prórroga y me dijeron que no. Me parece injusto, tengo cuatro hijos a mi cargo. Tengo muebles en mi casa pero tampoco tengo forma de sacarlo todo. Nadie hace nada"