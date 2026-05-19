Joel Álvarez, "El Fenómeno", luchador en la UFC norteamericana, en Llanera: así llega a Lugo una de las figuras más relevantes de las artes marciales mixtas

Llega a Llanera una de las figuras más relevantes de las artes marciales mixtas a nivel mundial: Joel Álvarez, apodado "El Fenómeno", estará este 23 de mayo en Llanera para impartir una master class de Grappling. Será a las 11.30 horas, en el polideportivo del colegio de Lugo.

La iniciativa "está diseñada para ser una jornada intensiva y productiva, por lo que las plazas serán limitadas a 45 deportistas para garantizar la calidad de la enseñanza", indican desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento llanerense. Para inscribirse y participar hay que pertenecer a un club deportivo vinculado a artes marciales y/o lucha de Llanera y estar empadronado en el municipio.

Joel Álvarez (Gijón, 1993) compite en la UFC norteamericana (Ultimate Fighting Championship), la élite de combate, donde compiten los mejores luchadores del planeta. El Grappling se basa en técnicas de agarre del adversario.

Noticias relacionadas

"El Fenómeno" fue el primer español en entrar directamente, sin pasar por un torneo preliminar, en la UFC, que mueve millones de dólares y de espectadores con la celebración de cada uno de sus eventos. Joel Álvarez fue elegido Mejor Deportista Asturiano del año 2024 de la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado.