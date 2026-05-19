Llanera se deleitará con el cachopín de San Isidro, que reinará en los fogones locales del 22 al 31 de mayo

El concejo de Llanera celebra un mes de mayo apretado en citas festivas y completo en lo gastronómico. Una nueva cita llenará de sabor un total de 19 establecimientos hosteleros las dos próximas semanas, del 22 al 31 de mayo, con las Jornadas del Cachopín de San Isidro, un evento que sigue sumando participantes y que ofrece alternativas para todos los gustos.

"Es un placer ver cómo las jornadas siguen creciendo, y esperamos que pase como con las de la tapa, que se batan todos los récords", señalaba este martes la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, en la presentación de las jornadas, dentro de un mes "muy especial para el concejo", con todas las celebraciones de San Isidro recientes y con la Jornada en Familia prevista también este próximo domingo.

Los aficionados al buen comer podrán deleitarse con opciones como "Puro sabor asturiano", en el Atelier, con carne de jamón, picadillo casero, queso Casín y torrezno, rebozado en panko y acompañado de patata paja y pimientos confitados. O el "Hack Tricks" del Café Restaurante Mayfer, con carne de ternera, quesos, jamón, setas y patatas; el "Cachopín Tinetense" de Luneo Gastrobar a base de lomo, chosco, queso y surtido de setas con patatas paja con opción para celiacos; el "Cachopín callejero" de la Cafetería Crisol, con ternera, jamón y quesos emmental y edam; el "Cachopín meloso" del bar Panera, con solomillo de cerdo, jamón serrano, crema de queso, cebolla caramelizada y empanado de harina, huevo y panko; el "Cachopín al fornu" que prepara la Sidrería Urriellu, con filete de cerdo, cecina y queso tres leches, compota de manzana, patatas alioli y pimientos del Padrón.

Junto a ellos completan la oferta en Lugo de Llanera la Cafetería Bambú, con un cachopo llamado "Gochu selecto" a base de filete de cerdo, queso ahumado, jamón, setas y cebolla confitada; el "Carpe Diem" del Restaurante Blanco elaborado con filete de jamón, jamón serrano, queso azul y guarnición de verduritas y el "Cachoperro", de Casa Isabela, que participa en las jornadas por primera vez con un cachopo que lleva entre otras exquisiteces salchicha alemana, queso cheddar fundidio, salsa de miel y mostaza y patatas paja de acompañamiento.

También dulce

La oferta de cachopos en Posada se puede desgustar en el Café Naila, con un "Cachopín gourmet" que lleva foie y manzana caramelizada, así como en el Café Bar Malady, con su "Calabacín travieso" con calabacín, crema de queso azul, beicon y pimiento confitado acompañado de salsa malady y espaguetis negros; en el Rincón de Güela con un "Asturdulce" con pan rallado, arroz con leche, harina, huevo, azúcar, frambuesa, caramelo, gelatina y levadura para dejar un sabor dulce de boca.

En el Café Plaza sirven el "Al revés también sabe bien", con lomo fresco, jamón, cebolla caramelizada, queso, batata y salsa de champiñones; y en el Ébano hacen una "Bombra roja" con chorizo, criollo, queso afuega'l pitu, jamón y pimiento. La Llera ofrece una creación con filete de ternera, picadillo y queso de Cabrales, y en la Pizzería Alcuma elaboran un cachopo con carne de ternera, queso mozarella, cebolla caramelizada y beicon con su salsa de queso. Completan el cartel de Posada La Nueva Alroca con "El maldito ahumado", con filete de ternera, jamón, queso tres leches azul ahumado de Pría, pasta de guayaba y rebozado, y el Carmela con un "Indiano" a base de gochu asturcelta, pulled pork, queso curado, panko y salsa cheddar. En Pruvia se suma La Campana con el "Cachopín tierra y mar", con setas, jamón, queso asturiano, harina de garbanzo, huevo y salsa marinera.

Un abanico de posibilidades que, como señala la edil Montse Alonso, "sirve sobre todo para poner en valor la hostelería de Llanera, la gran cantidad de oferta y opciones de todo tipo que existen en el concejo". Un derroche de imaginación y buen hacer a un precio único de 4 euros el cachopín, y que de nuevo ofrece la oportunidad a los locales participantes de ser votados por el público, con un "rutero" para marcar los establecimientos y urnas en cada uno de ellos para depositar las papeletas. Además, los votantes participarán en el sorteo de tres cenas para dos personas en alguno de los locales de las Jornadas, por un importe máximo de 50 euros por pareja.

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Para que la fiesta siga en Llanera, en los fogones y los paladares.