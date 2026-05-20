La deportista del año en Llanera lo gana todo en halterofilia (lleva ocho campeonatos de España y más de 30 medallas) y sueña con unos Juegos Olímpicos: “Con esfuerzo, disciplina y trabajo no lo veo lejano”

Gimnasia rítmica, patinaje, natación, baile y hasta un día de atletismo. Todas esas disciplinas las llegó a probar Inés Conde, hasta que con diez años descubrió la halterofilia. Y fue como un flechazo, porque en apenas cinco años -este miércoles ha cumplido quince-, la deportista lo ha ganado prácticamente todo. Y eso que siempre ha competido con rivales de mayor edad. Pero no ha sido freno para que acumule ocho campeonatos de España, el último logrado el pasado fin de semana en categoría sub-17 en Alcañiz (Teruel), donde logró levantar 96 kilos, su mayor marca.

La que ha sido la mejor deportista joven de Llanera en 2025, reconocida en la última gala del deporte del concejo, disfruta con un deporte que considera ya su modo de vida. Hasta el punto que, aunque tenía alguna inquietud por estudiar Medicina, ahora su futuro le gustaría enfocarlo para ser Policía. “Es la mejor manera de poder compatibilizar el deporte de máximo nivel con un trabajo”, subraya Conde.

Nacida en Oviedo, pero afincada actualmente en Llanera, en la localidad de Castiello (parroquia de Lugo), esta integrante del Club Halterofilia La Corredoria, Inés Conde es una de las esperanzas de la región de lograr grandes éxitos en el futuro.

“Con constancia, disciplina y trabajo, como llevo estos cinco años, poder estar en unos Juegos Olímpicos no lo ven un sueño lejano”, reconoce con naturalidad una joven con las ideas muy claras. Un reto mayúsculo, pero que ve también al alcance de esta deportista asturiana su entrenadora, Blanca Fernández, que llegó a ser en su día campeona de Europa de Halterofilia. “En los Juegos de 2032, tendrá 21 años, y está perfectamente capacitada para acudir”, destaca quien ha visto su progresión este último lustro.

Inés Conde, en el Polideportivo de Ventanielles de Oviedo, donde entrena con el Club Halterofilia La Corredoria. / Mario Canteli

Su palmarés, pese a su juventud, es único. Porque a nivel de Europa ya tiene dos medallas de oro y una de plata. Y el próximo mes de agosto, el día 26, aspirará en Croacia a sumar más metales. Antes de eso, no obstante, Inés Conde tendrá el reto de competir en el Mundial que se celebrará el 7 de julio en Colombia, en Cali. “Aspira perfectamente a lograr un top-5 en el ranking”, afirma su entrenadora.

"Soy muy estricta con mi cabeza y siempre me pido más"

A nivel nacional acumula más de 30 medallas (entre oro, plata y bronce), y en Asturias ya ha logrado superar a sus años unos doce récords, y eso que aún no puede competir por edad en categoría absoluta. Y todo esto lo afronta con la tranquilidad y los pies en el suelo. “No suelo mirar hacia atrás, soy muy estricta con mi cabeza y siempre me pido más”, analiza, con un toque de madurez especial Inés Conde. “La clave para triunfar en halterofilia es la técnica y la fuerza, combinada con trabajo y trabajo constante, pero también ha que ser solo competitivo en la termina, y fuera no tener rencores con los rivales”, subraya.

Blanca Fernández recuerda aquel primero entrenamiento con diez años de Inés Conde, en el que vio claro que estaba ante una deportista excepcional. “Ya se vio que era una cría súper fuerte, con movilidad, muy coordinada, mucha fuerza en las piernas, y le dije entonces a su madre que la halterofilia se le iba a dar realmente bien”, rememora. Y añade los aspectos que considera claves para que un deportista triunfe en la halterofilia: “Se necesita fuerza, velocidad, coordinación y un cerebro importantísimo”.

Inés Conde, durante un entrenamiento. / Mario Canteli

Lo que le enganchó realmente a Inés Conde de un deporte que ha crecido notablemente en practicantes en la región los últimos años, es la posibilidad de poder ir apreciando casi a diario el progreso. “Tienes esa motivación y reto, de que puedes ir mejorando casi kilo a kilo, y lo vas viendo”, analiza esta joven, que recientemente fue reconocida en Llanera. “Fue una pasada y una gran alegría ser reconocida ante tantos deportistas”, matiza.

Su dedicación a este deporte le lleva a machacarse casi tres horas diarias entrenando todos los días. Asumir sacrificios, como perderse un viaje de estudios con sus compañeros por una competición. Pero es algo que asume y que se produce por disfrutar de un deporte en el que tiene como referentes a Marcos Ruiz, campeón del mundo; o a Naroa Arrasate, podio europeo. Y se fija en la trayectoria del futbolista Cristiano Ronaldo como “ejemplo de sufrir, disciplina, trabajo y constancia” en el deporte.