Llanera culmina la implantación de contadores para la telelectura del agua con un millón de euros de inversión

El Ayuntamiento de Llanera ha culminado la implantación del nuevo sistema de telelectura de contadores de agua en la totalidad del municipio, una actuación desarrollada en el marco del proyecto ANDA (Agrupación Nora para la Digitalización del Agua) y financiada a través del PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU.

La actuación ha supuesto una inversión total de 1.131.350 euros y ha permitido la renovación integral del parque de contadores del concejo mediante la instalación de un sistema inteligente de telelectura que mejora la eficiencia, precisión y sostenibilidad de la gestión del agua.

Los trabajos, que comenzaron el pasado mes de noviembre, han permitido la renovación de un total de 7.533 contadores de agua distribuidos por todo el concejo, dando servicio a casi todo el municipio y alcanzando una eficiencia en las comunicaciones del 99,65 por ciento. El proyecto ha incluido la implantación de una red fija de comunicaciones basada en tecnología LoRaWAN, especialmente indicada para entornos rurales por su capacidad de comunicación fiable y de largo alcance sin depender de la cobertura móvil de los operadores de telecomunicaciones.

Control de incidencias

La nueva tecnología permitirá realizar lecturas remotas de los consumos, evitando desplazamientos y facilitando la detección prácticamente inmediata de incidencias, fugas o consumos anómalos. Además, el sistema posibilita activar alarmas personalizadas para detectar consumos continuos o elevados y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias. La disponibilidad de información de consumo en tiempo casi real facilitará además una gestión más eficiente y proactiva por parte del Servicio Municipal de Aguas, permitiendo anticiparse a picos de demanda, optimizar la explotación del sistema y mejorar la calidad del servicio.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, ha querido destacar que “esta actuación supone un importante avance en la modernización de los servicios municipales y en la transformación digital de la gestión del agua en el concejo”. En este sentido, ha señalado que “la implantación de este sistema inteligente permitirá ofrecer un servicio más eficiente, sostenible y de mayor calidad a los vecinos y vecinas de Llanera, mejorando además la capacidad de detección temprana de incidencias y el control del consumo”.

Noticias relacionadas

La renovación de los contadores, además, no ha supuesto ningún coste para los vecinos, ni en el momento de la instalación ni en los futuros recibos trimestrales del agua.