Comienza la obra para el nuevo súper con aparcamiento de Llanera, que supondrá una inversión cercana a los dos millones

Comienza la obra para el gran supermercado con aparcamiento de Posada de Llanera. Las máquinas ya están sobre la parcela estos días para el inicio de los trabajos de un proyecto de edificación que costará casi dos millones de euros. El futuro súper estará situado en el espacio de la gran explanada que mira desde su parte trasera al instituto de Enseñanza Secudaria de la localidad y linda por la delantera con la carretera de acceso a la capital por la Avenida de Oviedo.

El establecimiento será un Alimerka y la inversión exacta que conllevará su construcción asciende a 1.968.042,26 euros, cantidad que figura como presupuesto de la obra. La ubicación que explicita el proyecto con el que obtuvo licencia lo sitúa concretamente en la calle Doctor José Ramón González Granda.

La iniciativa se añade a otras actuaciones de características similares impulsadas en el eje entre Llanera y Siero, una zona que en los últimos años concentra la apertura de nuevos supermercados en un ámbito con nudos de comunicaciones con notables afluencias de tráfico diarias.

Zonas de estacionamiento

Entre los nuevos súper ya en funcionamiento se encuentra el Lidl abierto en Lugones, en el punto que linda con la futura "rotonda del mapamundi" y la pasarela con La Fresneda, y también el Aldi cercano a la gran urbanización sierense. Está en proyecto asimismo un Mercadona en Lugones, en el ámbito de este mismo nudo de comunicaciones.

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Todos ellos estos proyectos comparten además una característica común: amplias zonas de estacionamiento pensadas para dar servicio a los miles de conductores que atraviesan diariamente este punto neurálgico del centro de la región y aprovechan el trayecto para realizar sus compras.