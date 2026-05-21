Todo listo en Llanera para la gran fiesta de la familia: guía para disfrutar de un programa con más de diez horas seguidas de actividades

Fin de semana para compartir tiempo de calidad en Llanera. Lugo acoge este domingo, 24 de mayo, una nueva edición de la "Jornada en familia" , que organiza la concejalía de Infancia del Ayuntamiento. La cita tiene lugar en los exteriores de la Casa de Cultura y las actividades se desarrollarán desde las diez de la mañana con vuelos cautivos en globo aerostático (ascensos a una altura moderada, sin soltar los elementos de sujección que la controlan), que se prolongarán hasta las dos de la tarde. Esta propuesta, que siempre cuenta con numeroso público, es solo una de las muchas previstas en un día de fiesta que ya se ha convertido en seña de identidad del municipio.

De 10.00 a 12.00 horas está prevista una sesión de Jiu Jitsu, baile entre las 12.30 y las 14.00 horas, y habrá además "un espacio para el relax, donde se podrá practicar mindfulness" (de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00).

A partir de las 14.00 horas comenzará a servirse la tradicional degustación de paella para los asistentes. Desde las 17.00 horas se podrá disfrutar de la animación musical y llegará la “Holly Party” (de 18.30 a 19.30 horas).

Según figura en el programa elaborado por el Ayuntamiento de Llanera, tanto en horario de mañana (12.00 a 14.00 horas) como de tarde (de 15.30 a 18.30 horas) habrá pintaracas, tirolina y un megahinchable.

Del mismo modo que en ediciones anteriores, también estará instalado un punto de información y lectura diversa, de la mano del colectivo “Xuntes y Diverses” (de 11.00 a 18.00 horas). El broche a la "Jornada en Familia" lo pondrá una degustación de chocolate con churros a partir de las 20.00 horas.

La organización recuerda que en el caso de los vuelos cautivos en globo, los usuarios deberán ser capaces de abordar y desbordar el globo por sus propios medios, sin ayuda externa. En todo caso, el acceso estará supeditado al criterio del piloto.

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La "Jornada en Familia", cita emblemática de Llanera, viene celebrándose desde 2018 impulsada por los jóvenes del Grupo de Participación Infantil y Adolescente de Llanera, “Mozucos por derecho”. Su propósito, indican desde el Ayuntamiento, "es que toda la familia pueda disfrutar y compartir un día lleno de actividades de diversa índole".