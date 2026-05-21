Llanera refuerza su compromiso medioambiental: mejora de la recogida de residuos vegetales con bolsas reutilizables

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Llanera ha puesto en marcha una nueva iniciativa para transformar el sistema de recogida de restos vegetales del municipio mediante la sustitución definitiva de las bolsas de plástico de un solo uso por sacas reutilizables de alta resistencia destinadas a la recogida de poda y siega.

Con esta actuación, el Ayuntamiento da un nuevo paso dentro de su estrategia de impulso de políticas medioambientales orientadas a fomentar hábitos más responsables y sostenibles entre la ciudadanía, al tiempo que mejora la eficiencia del servicio municipal de recogida de residuos vegetales. El concejal de Medio Ambiente, José Antonio González, ha destacado que esta iniciativa "supone un cambio importante en la manera de gestionar los restos vegetales en el municipio, apostando por un sistema más moderno, más limpio y respetuoso con el medio ambiente". González subraya además que desde la concejalía "seguimos trabajando para impulsar medidas de desarrollo sostenible que tengan un impacto real en el día a día de los vecinos y vecinas de Llanera".

El funcionamiento del nuevo sistema será sencillo: los vecinos depositarán los restos vegetales en la saca reutilizable facilitada por el Ayuntamiento y, una vez que el camión del servicio realice la recogida, vaciará el contenido y devolverá la saca al propietario en el mismo momento. De esta forma, el usuario podrá conservarla para futuras recogidas, cerrando así un ciclo de reutilización y residuo cero. Para utilizar el servicio será necesario llamar previamente al teléfono 985 98 60 13 con el fin de concertar la recogida.

Cuarenta kilos

Con el objetivo de garantizar la correcta prestación del servicio, se mantiene el límite máximo de recogida de 40 kilos por saca, equivalente a las cuatro bolsas de 10 litros que anteriormente se retiraban.

Las personas usuarias podrán recoger sus sacas reutilizables en la Oficina Técnica Municipal, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 horas. Asimismo, desde la Oficina Técnica Municipal se seguirán facilitando cubos de 10 litros y bolsas compostables para aquellas personas usuarias que así lo requieran.

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El edil ha incidido en la importancia de avanzar hacia modelos basados en la reutilización y la reducción de residuos, señalando que la eliminación de plásticos de un solo uso en servicios municipales "es una línea de trabajo prioritaria y esta medida nos permite seguir avanzando hacia una gestión más eficiente y responsable".