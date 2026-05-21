Llanera refuerza su compromiso medioambiental: mejora de la recogida de residuos vegetales con bolsas reutilizables
El plan incluye la sustitución definitiva de las bolsas de plástico
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Llanera ha puesto en marcha una nueva iniciativa para transformar el sistema de recogida de restos vegetales del municipio mediante la sustitución definitiva de las bolsas de plástico de un solo uso por sacas reutilizables de alta resistencia destinadas a la recogida de poda y siega.
Con esta actuación, el Ayuntamiento da un nuevo paso dentro de su estrategia de impulso de políticas medioambientales orientadas a fomentar hábitos más responsables y sostenibles entre la ciudadanía, al tiempo que mejora la eficiencia del servicio municipal de recogida de residuos vegetales. El concejal de Medio Ambiente, José Antonio González, ha destacado que esta iniciativa "supone un cambio importante en la manera de gestionar los restos vegetales en el municipio, apostando por un sistema más moderno, más limpio y respetuoso con el medio ambiente". González subraya además que desde la concejalía "seguimos trabajando para impulsar medidas de desarrollo sostenible que tengan un impacto real en el día a día de los vecinos y vecinas de Llanera".
El funcionamiento del nuevo sistema será sencillo: los vecinos depositarán los restos vegetales en la saca reutilizable facilitada por el Ayuntamiento y, una vez que el camión del servicio realice la recogida, vaciará el contenido y devolverá la saca al propietario en el mismo momento. De esta forma, el usuario podrá conservarla para futuras recogidas, cerrando así un ciclo de reutilización y residuo cero. Para utilizar el servicio será necesario llamar previamente al teléfono 985 98 60 13 con el fin de concertar la recogida.
Cuarenta kilos
Con el objetivo de garantizar la correcta prestación del servicio, se mantiene el límite máximo de recogida de 40 kilos por saca, equivalente a las cuatro bolsas de 10 litros que anteriormente se retiraban.
Las personas usuarias podrán recoger sus sacas reutilizables en la Oficina Técnica Municipal, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 horas. Asimismo, desde la Oficina Técnica Municipal se seguirán facilitando cubos de 10 litros y bolsas compostables para aquellas personas usuarias que así lo requieran.
El edil ha incidido en la importancia de avanzar hacia modelos basados en la reutilización y la reducción de residuos, señalando que la eliminación de plásticos de un solo uso en servicios municipales "es una línea de trabajo prioritaria y esta medida nos permite seguir avanzando hacia una gestión más eficiente y responsable".
- Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre
- La magia de los caballos enamora en la noche de Llanera: así fue el espectacular festival de arte ecuestre por San Isidro
- Joel Álvarez, 'El Fenómeno', luchador en la UFC norteamericana, en Llanera: así llega a Lugo una de las figuras más relevantes de las artes marciales mixtas
- Me echan a la calle el jueves con cuatro hijos a mi cargo y el Ayuntamiento no me consigue un piso de emergencia', clama una vecina de Llanera a punto de ser desahuciada
- Buenas ventas en Llanera, con una yegua por la que se pagó 9.000 euros: 'Los expertos dicen que fue el mejor animal de la feria
- La otra marca de carne asturiana que ya venderá Alimerka: un importante pacto con ganaderos "para conservar la raza"