El cachopín de San Isidro, rey de la cocina en Llanera: conoce las cinco propuestas gastronómicas que tienes que probar
Estas jornadas vuelven un año más para homenajear este clásico de la cocina asturiana
L. L.
Los amantes de la cocina asturiana tienen una nueva cita en Llanera. Desde hoy y hasta el 31 de mayo se celebran un año más las Jornadas Gastronómicas del Cachopín, enmarcadas dentro de las celebraciones de San Isidro.
Todos los interesados en dejarse sorprender por estas originales elaboraciones podrán hacerlo por solo 4 euros cada cachopín.
A continuación, te presentamos 5 de los establecimientos que aspiran a conquistar a los paladares más exigentes.
Restaurante Blanco
"Carpe Diem" es la propuesta de este año del Restaurante Blanco. Un cahopín elaborado con filete de jamón, jamón serrano, queso azul y guarnición de verduritas.
Cafetería Crisol
El "Cachopín callejero" de la Cafetería Crisol, es una elaboración hecha a base de ternera, jamón y quesos emmental y edam.
Sidrería Urriellu
El "Cachopín al fornu" que prepara la Sidrería Urriellu, es un cachopo hecho con filete de cerdo, cecina y queso tres leches, compota de manzana, patatas alioli y pimientos del Padrón.
Cafetería Bambú
Cafetería Bambú, busc sorprender este año con un cachopo llamado "Gochu selecto" a base de filete de cerdo, queso ahumado, jamón, setas y cebolla confitada.
Pizzería Alcuma
En la Pizzería Alcuma se lanzan a dar un toque especial a este clásico con carne de ternera, queso mozarella, cebolla caramelizada y beicon con su salsa de queso.
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