El cachopín de San Isidro, rey de la cocina en Llanera: conoce las cinco propuestas gastronómicas que tienes que probar

Los amantes de la cocina asturiana tienen una nueva cita en Llanera. Desde hoy y hasta el 31 de mayo se celebran un año más las Jornadas Gastronómicas del Cachopín, enmarcadas dentro de las celebraciones de San Isidro.

Todos los interesados en dejarse sorprender por estas originales elaboraciones podrán hacerlo por solo 4 euros cada cachopín.

A continuación, te presentamos 5 de los establecimientos que aspiran a conquistar a los paladares más exigentes.

Restaurante Blanco

"Carpe Diem" es la propuesta de este año del Restaurante Blanco. Un cahopín elaborado con filete de jamón, jamón serrano, queso azul y guarnición de verduritas.

Diana Blanco y Ana María Alonso con su creación "Carpe Diem" / Pablo Solares

Cafetería Crisol

El "Cachopín callejero" de la Cafetería Crisol, es una elaboración hecha a base de ternera, jamón y quesos emmental y edam.

Victoria Álvarez, con el cahopín "Callejero" / Pablo Solares

Sidrería Urriellu

El "Cachopín al fornu" que prepara la Sidrería Urriellu, es un cachopo hecho con filete de cerdo, cecina y queso tres leches, compota de manzana, patatas alioli y pimientos del Padrón.

Miguel Abraham con el cachopín "Al fornu" / Pablo Solares

Cafetería Bambú

Cafetería Bambú, busc sorprender este año con un cachopo llamado "Gochu selecto" a base de filete de cerdo, queso ahumado, jamón, setas y cebolla confitada.

El gochu selecto de Cafetería Bambú / Pablo Solares

Pizzería Alcuma

En la Pizzería Alcuma se lanzan a dar un toque especial a este clásico con carne de ternera, queso mozarella, cebolla caramelizada y beicon con su salsa de queso.