Los deportistas llanerenses de Tai-Jitsu ponen rumbo al Campeonato de España de este fin de semana

La plaza del Ayuntamiento de Oviedo acogió este miércoles la recepción oficial a la selección asturiana de Nihon Tai-Jitsu, un acto de despedida y apoyo institucional antes de que los deportistas pongan rumbo al XX Campeonato de España, que se disputará este sábado en Móstoles. Entre los protagonistas del encuentro estuvieron los competidores del club Tai-Jitsu Llanera, que acudirán a la gran cita nacional junto al resto de equipos asturianos.

La expedición regional estará integrada por un total de 46 deportistas, pertenecientes a los cuatro clubes de referencia del Principado: Tai-Jitsu Llanera, Tai-Jitsu Gijón, Tai-Jitsu Asturias y V-Sport. Todos ellos estuvieron acompañados por entrenadores y técnicos en un acto que sirvió para reconocer el trabajo desarrollado durante toda la temporada y desear suerte al combinado autonómico antes de una de las competiciones más importantes del calendario.

Crecimiento

La recepción contó también con la presencia de Rufo Antonio Fernández González, presidente de la Federación Asturiana de Kárate, quien trasladó un mensaje de confianza a la delegación y destacó el crecimiento que el Nihon Tai-Jitsu continúa experimentando tanto en Asturias como en el conjunto del país.

Los representantes de Llanera, integrados en la selección asturiana, afrontan el campeonato con ilusión y responsabilidad, formando parte de un equipo que el pasado año firmó una destacada actuación al alcanzar la segunda posición del medallero nacional.

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La competición reunirá en Móstoles a cerca de 400 deportistas, una cifra récord que confirma el auge de esta disciplina marcial en España. Antes de emprender el viaje, los taijitsukas asturianos recibieron el calor y reconocimiento institucional en un acto que simbolizó el respaldo al esfuerzo de meses de entrenamiento y preparación.