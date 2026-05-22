Llanera homenajea a sus funcionarios: "Este Ayuntamiento es una referencia gracias a vosotros"

El Ayuntamiento de Llanera celebró este viernes por todo lo alto el día de Santa Rita, patrona de los funcionarios, con una tradicional comida de hermandad en la que no faltaron los homenajes a quienes han dedicado buena parte de su vida profesional al servicio público. El acto sirvió para reconocer tanto a los empleados municipales que cumplen 25 años de trayectoria como a quienes se han jubilado durante el último año.

En esta edición recibieron la distinción por sus 25 años de servicio Marta Rodríguez, trabajadora de la biblioteca municipal; Rocío Díaz, de Servicios Sociales, y Conchi Fidalgo, del área de Comunicación.

Llanera homenajea a los funcionarios por Santa Rita /

La celebración tuvo también un espacio destacado para despedir y agradecer la trayectoria de los trabajadores jubilados en el último año. Así, Olga Fernández, vinculada al área de Registro y Secretaría; Carmen Álvarez, de Bienestar Social; Conchita Ramil, de Tesorería, y Benigna Fernández, vicesecretaria general del Ayuntamiento recibieron el cariño de compañeros y responsables municipales durante un emotivo homenaje.

La jornada contó con la intervención de la alcaldesa, Eva María Pérez (PSOE), quien tomó la palabra por primera vez como regidora en una celebración de Santa Rita y quiso agradecer el compromiso de toda la plantilla municipal.

Tradición

“Muchas gracias a todos por estar aquí el día de Santa Rita y poder celebrar esta comida, que es una tradición todos los años”, señaló la Alcaldesa, antes de dirigirse especialmente a los homenajeados y jubilados. Pérez destacó el trabajo colectivo de los empleados municipales como una de las claves para que el Ayuntamiento de Llanera sea "referente en muchos ámbitos".

"Esa referencia es gracias a vosotros y a vosotras. El trabajo que hacéis durante todo el año hace que el Ayuntamiento de Llanera esté arriba siempre”, afirmó, agradeciendo "de corazón" la implicación y dedicación de la plantilla. La regidora recordó, además, que, aunque este es su primer año al frente del Consistorio, ya compartía trabajo con muchos de los presentes desde 2019, subrayando la "buena relación" mantenida durante este tiempo.

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La celebración de Santa Rita volvió a reunir a trabajadores municipales en una jornada de aperitivo, mesa y mantel para festejar la convivencia y mostrar un reconocimiento a la trayectoria profesional y el agradecimiento a quienes han contribuido, desde diferentes áreas, al funcionamiento diario de la administración local.