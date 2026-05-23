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Los cachopinos de San Isidro arrasan en Llanera en el inicio de las jornadas gastronómicas: "Están deliciosos, como todos los años"

La cita culinaria que se celebra en diecinueve locales del municipio arranca con lleno total, opciones para celiacos y mezclas exquisitas para completar una ruta que afianza su éxito

Por la izquierda, Oliver Valiente, Eduardo Ramón, Tania García, Amparo Sánchez y Juan Manuel Valiente

Por la izquierda, Oliver Valiente, Eduardo Ramón, Tania García, Amparo Sánchez y Juan Manuel Valiente / Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

Lugo de Llanera

El cachopín de San Isidro, uno de los símbolos gastronómicos de Llanera, se degusta estos días en 19 establecimientos del concejo con devoción y a dos carrillos, con una legión de seguidores dispuestos a dar buena cuenta de creaciones que suman tradición y modernidad, y siempre con el sabor delicioso como punto en común.

Juan Rodríguez y María José Méndez

Juan Rodríguez y María José Méndez / Luján Palacios

Un bocado de gloria que traspasa fronteras y que hace que muchos debuten este año, como los ovetenses Oliver Valiente, Eduardo Ramón, Tania García, Amparo Sánchez y Juan Manuel Valiente, que primero fueron al partido de balonmano de los niños y después "a probar los cachopines, que son enormes y estupendos", señalaban encantados con la propuesta porque además "es apta para celiacos en muchos locales", y dispuestos a hacer ruta por los bares de Lugo.

Theo Suárez, Bonifacio Suárez y Paula Rodríguez

Theo Suárez, Bonifacio Suárez y Paula Rodríguez / Luján Palacios

Otros, como la familia compuesta por Manuel Ribeiro, Ana Cardoso, Mayda Ribeiro y Luca y Lara Álvarez, vecinos de Lugo, son habituales de una ruta que "merece mucho la pena porque todos están buenísimos", aseguraban mapa en ristre para no dejar ninguno atrás. "Es un éxito, mueve a mucha gente", aseguraban. Y de ello dan buena fe los locales: "El viernes por la noche lo vendimos todo, más de 200 cachopines, y durante todo el fin de semana vamos por el mismo camino, hay muchísimo público", indicaba Liliana Sánchez, del bar Panera, entre bambalinas.

"Deliciosos"

En el Crisol no daban abasto a despachar, con comensales como Bonifacio Suárez, Paula Rodríguez y Theo Suárez que esperaban pacientemente para probar su cachopín. "Es una locura", apuntaba la dueña, Victoria Álvarez, mandando comandas a cocina sin parar. Juan Rodríguez y María José Méndez ya habían probado los suyos: "deliciosos, como todos los años".

Los aficionados al buen comer podrán deleitarse hasta el domingo de la semana que viene con opciones como "Puro sabor asturiano", en el Atelier, con carne de jamón, picadillo casero, queso Casín y torrezno. O el "Hack Tricks" del Café Restaurante Mayfer, con carne de ternera, quesos, jamón, setas y patatas; el "Cachopín Tinetense" de Luneo Gastrobar a base de lomo, chosco, queso y surtido de setas con patatas paja ; el "Cachopín callejero" de la Cafetería Crisol, con ternera, jamón y quesos emmental y edam; el "Cachopín meloso" del bar Panera, con solomillo de cerdo, jamón serrano, crema de queso y cebolla caramelizada; el "Cachopín al fornu" que prepara la Sidrería Urriellu, con filete de cerdo, cecina y queso tres leches, compota de manzana, patatas alioli y pimientos del Padrón.

Liliana Sánchez, en la cocina

Liliana Sánchez, en la cocina / Luján Palacios

Junto a ellos completan la oferta en Lugo de Llanera la Cafetería Bambú, con un cachopo llamado "Gochu selecto"; el "Carpe Diem" del Restaurante Blanco elaborado con filete de jamón, jamón serrano, queso azul y guarnición de verduritas y el "Cachoperro", de Casa Isabela, que participa en las jornadas por primera vez con un cachopo que lleva salchicha alemana, queso cheddar fundido, salsa de miel y mostaza.

De arroz con leche

La oferta de cachopos en Posada se puede degustar en el Café Naila, con un "Cachopín gourmet" que lleva foie y manzana caramelizada, así como en el Café Bar Malady, con su "Calabacín travieso" con calabacín, crema de queso azul, beicon y pimiento confitado. En el Rincón de Güela ofrecen un "Asturdulce" con pan rallado, arroz con leche, harina, huevo, azúcar y frambuesa.

Manuel Ribeiro, Luca Álvarez, Ana Cardoso, Mayda Ribeiro y Lara Álvarez, en el Urriellu

Manuel Ribeiro, Luca Álvarez, Ana Cardoso, Mayda Ribeiro y Lara Álvarez, en el Urriellu / Luján Palacios

En el Café Plaza sirven el "Al revés también sabe bien", con lomo fresco, jamón, cebolla caramelizada, queso, batata y salsa de champiñones; y en el Ébano hacen una "Bomba roja" con chorizo, criollo, queso afuega’l pitu, jamón y pimiento. La Llera ofrece una creación con filete de ternera, picadillo y queso de Cabrales, y en la Pizzería Alcuma elaboran un cachopo con carne de ternera, queso mozarella, cebolla caramelizada y beicon con su salsa de queso.

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Completan el cartel de Posada La Nueva Alroca con "El maldito ahumado", con filete de ternera, jamón, queso tres leches azul ahumado de Pría, pasta de guayaba y rebozado, y el Carmela con un "Indiano" a base de gochu asturcelta, pulled pork, queso curado, panko y salsa cheddar. En Pruvia se suma La Campana con el "Cachopín tierra y mar", con setas, jamón, queso asturiano, harina de garbanzo y salsa marinera.

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