Recepción municipal a la UD Llanera por su brillante ascenso a la cuarta categoría del fútbol nacional
La alcaldesa, Eva Marìa Pérez, felicitó al club por este gran éxito
La Unión Deportiva (UD) Llanera disfrutó de una recepción oficial en el Ayuntamiento para celebrar su ascenso a Segunda RFEF, hito que el equipo logró de forma brillante a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato. La delegación de la entidad estuvo encabezada por su presidente, Miguel López Cedrón, que afronta su tercer ascenso a Segunda RFEF y el cuarto desde que está en el cargo.
Por parte municipal asistieron, entre otros, la alcaldesa, Eva María Pérez, y el concejal de Deportes, José Antonio González, que aprovecharon para felicitar al club por el regreso a la cuarta categoría del fútbol español.
“El trabajo durante todo el año fue fenomenal y lo rematamos con un ascenso en casa y un 3-0”, resumía el entrenador, Chuchi Collado, tras el acenso. “Solo hemos perdido un partido en todo el año. Creo que somos un justo campeón y que el ascenso es muy merecido”.
El presidente destacó la dimensión de lo conseguido por un club humilde. “Ver a todo un pueblo como el nuestro, con un club tan humilde, volver a una categoría tan exigente como la Segunda RFEF es un auténtico sueño”, reconocía tras el partido del ascenso.
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