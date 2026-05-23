Recepción municipal a la UD Llanera por su brillante ascenso a la cuarta categoría del fútbol nacional

La Unión Deportiva (UD) Llanera disfrutó de una recepción oficial en el Ayuntamiento para celebrar su ascenso a Segunda RFEF, hito que el equipo logró de forma brillante a falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato. La delegación de la entidad estuvo encabezada por su presidente, Miguel López Cedrón, que afronta su tercer ascenso a Segunda RFEF y el cuarto desde que está en el cargo.

Por parte municipal asistieron, entre otros, la alcaldesa, Eva María Pérez, y el concejal de Deportes, José Antonio González, que aprovecharon para felicitar al club por el regreso a la cuarta categoría del fútbol español.

“El trabajo durante todo el año fue fenomenal y lo rematamos con un ascenso en casa y un 3-0”, resumía el entrenador, Chuchi Collado, tras el acenso. “Solo hemos perdido un partido en todo el año. Creo que somos un justo campeón y que el ascenso es muy merecido”.

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El presidente destacó la dimensión de lo conseguido por un club humilde. “Ver a todo un pueblo como el nuestro, con un club tan humilde, volver a una categoría tan exigente como la Segunda RFEF es un auténtico sueño”, reconocía tras el partido del ascenso.