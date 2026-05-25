Explosión de color y alegría en la “Holly Party” de Llanera: todas las imágenes de la gran fiesta en familia de Lugo
La actividad es cada año una de las más esperadas
L. P.
Explosión de color y alegría con la “Holly Party” de la "Jornada en Familia" de Llanera. Esta actividad fue un año más una de las más esperadas dentro de un programa ininterrumpido de la mañana hasta casi la noche en Lugo, donde el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Infancia, organiza este día de convivencia y diversión compartida entre grandes y pequeños.
La "Holly Party" se celebró a partir de las 18.30 y las familias disfrutaron de lo lindo tiñéndose de colores y dejando imágenes para el recuerdo. El éxito de esta propuesta se sumó a las del resto de la jornada, con mucho público, y en la que no faltó la tradicional degustación de paella, la animación musical, pintaracas, tirolina o un megahinchable, además de los siempre demandados viajes en globo cautivos.
El fin de fiesta a un día que también tuvo actividades deportivas, baile o relajación fue la ya tradicional degustación de chocolate con churros a partir de las 20.00 horas.
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