Las familias disfrutan de su día especial en Llanera: "Es genial"

Marea humana en Lugo de Llanera. La celebración de la Jornada en Familia se ha convertido desde hace unos años en un punto de encuentro inexcusable para cientos de mayores y pequeños que hacen del entorno de la casa de la cultura un hervidero, en una suerte de parque temático para la diversión sin importar la edad, con numerosas actividades organizadas por el Ayuntamiento para pasarlo bien.

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Las elevadas temperaturas y los cielos despejados hicieron, además, que la respuesta de público fuera mucho mayor: "Es todo un éxito, sólo con el buen día ya hay gente asegurada, pero además este año parece que hay más. Estamos encantados con la respuesta", señalaba la edil de Infancia, Susana García, rodeada de una multitud dispuesta a divertirse.

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Lo que más llamó la atención, como viene sucediendo desde hace tiempo, fue el globo aerostático instalado en el prado anexo a la casa de la cultura, con la posibilidad de hacer "vuelos prisioneros" y ver esta parte del concejo desde las alturas. Hubo quien hizo cola dos horas al sol. "Desde las diez y media estamos aquí", relataba Lorena Martínez junto a su hija, Leire Bartolomé, pasado de largo el mediodía. Justo cuando les tocaba embarcar el globo tuvo que ser desinflado porque se levantó una brisa que comprometía su estabilidad.

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"Es la segunda vez que nos pasa, el año pasado fue igual y tampoco pudimos subir", se lamentaban, sobre todo porque la pequeña, de cuatro años, "tenía mucha ilusión". Y como ellas, las decenas de personas que hacían cola a esa hora bajo el sol implacable, pero hubo que primar la seguridad.

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Poco duró el disgusto, porque en Lugo hubo alternativas para todos los gustos durante toda la jornada. Como los pintacaras, también con larga cola de niños y padres a la espera de una sesión de maquillaje para salir convertidos en princesas y héroes. O los hinchables, de diferentes tamaños para todas las edades.

También hubo tirolina, igualmente con mucha demanda para un pequeño vuelo vertiginoso, y circuito de obstáculos en un enorme hinchable con pruebas para trepar o pasar por diferentes pruebas. Los más animados pudieron bailar al son de numerosas coreografías, mientras otros se dedicaron al Jiu Jitsu o simplemente al relax, para practicar mindfulness en un rincón a la sombra.

En la jornada también participaron entidades como "Xuntes y diverses", con un rincón con información y lecturas, así como la asociación "Home Start", que desarrolla un programa de apoyo a las familias para que superen los retos de la crianza. Gracias a personas voluntarias con experiencia en este ámbito ofrecen apoyo informal e individualizado a cada familia. Este domingo quisieron dar a conocer sus actividades entre los asistentes a la jornada.

Luján Palacios

Fueron muchos los que, además de pasar la mañana entre juegos y actividades, optaron por llevar la comida para degustar en plena naturaleza. Hubo quien madrugó para coger el mejor sitio en las mesas habilitadas al efecto. Otros, directamente, llevaron sus cenadores plegables y sombrillas para guarecerse a la sombra en la finca. "Aquí se está de lujo", relataba María Fernández tras instalar hasta una pequeña tienda de campaña para resguardarse del sol.

Repetir

La cita cuenta con una respuesta masiva de las familias de Llanera, pero cada vez tiene más aceptación fuera del concejo. Ana Bella López y Santos Iglesias, de Oviedo, acudieron este domingo por primera vez a la jornada con sus pequeños, Andrea y Marco Iglesias, y no dudaban en afirmar que "repetiremos, porque está genial".

Ellos fueron los primeros de la cola en el reparto de paella gratuita, un total de 600 raciones con su bollo de pan, preparada durante toda la mañana por paelleros de Fitoria.

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Ya por la tarde, para hacer bien la digestión, continuó la música y hasta se celebró una "Holly Party" para llenar del color el cierre de la jornada festiva. El estómago lo volvieron a llenar, también de forma gratuita, con un una chocolatada con churros. En definitiva, un día para apuntar en el calendario y repetir el año que viene.