Manuela Carmena debate con los alumnos del IES de Llanera: "La democracia no debe darse nunca por garantizada"

El Instituto de Educación Secundaria (IES) de Llanera acogió un encuentro por videoconferencia con la jurista y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, quien mantuvo una extensa conversación con estudiantes de 4º de ESO en una actividad centrada en la memoria democrática, la Transición española y la defensa de los derechos y las libertades.

El encuentro se desarrolló como un diálogo abierto entre la magistrada emérita y los estudiantes, que habían preparado previamente preguntas sobre distintos episodios históricos, especialmente relacionados con la dictadura franquista, la Transición y el atentado contra los abogados de Atocha de 1977.

La directora del centro, Sonia García, subrayó la importancia de acercar al alumnado a personas que "han estado en primera línea en la defensa de la democracia", como parte de un trabajo educativo orientado a que los jóvenes comprendan que la democracia "no fue un proceso sencillo, ni un camino exento de conflictos".

La actividad comenzó con una propuesta pedagógica elaborada por el profesorado, con pequeñas representaciones teatrales sobre tres momentos clave de la historia reciente de España: la muerte de Franco, los atentados de Atocha y las primeras elecciones democráticas, con el objetivo de que los estudiantes pudieran “ponerse en la piel” de quienes vivieron aquellos acontecimientos.

Atocha

Durante más de una hora, Carmena respondió a preguntas planteadas por el alumnado, como las referidas al papel de los abogados laboralistas durante el franquismo. La exjueza explicó el nacimiento de las primeras comisiones obreras en un contexto sin sindicatos libres y recordó cómo jóvenes abogados vinculados al antifranquismo comenzaron a organizar despachos colectivos para defender a trabajadores ante las entonces denominadas magistraturas de trabajo.

“Nunca llevábamos empresarios, solamente obreros”, explicó Carmena al recordar aquellos años en los despachos laboralistas de la calle Atocha, donde se asesoraba sobre despidos, salarios o derechos laborales en una España todavía sometida a fuertes restricciones políticas.

Uno de los momentos más intensos de la conversación llegó cuando los estudiantes le preguntaron por la matanza de Atocha del 24 de enero de 1977, en la que fueron asesinados cinco abogados laboralistas vinculados a Comisiones Obreras (CC OO) y al Partido Comunista (PCE). Carmena reconstruyó con detalle el relato de aquella noche, marcada por un cambio de última hora en el lugar de una reunión que evitó que se encontrara en el despacho atacado.

La magistrada recordó cómo, al escuchar sirenas frente al edificio, comenzó a sospechar que algo había sucedido. Poco después supo que varios de sus compañeros y amigos habían sido tiroteados. “Mis grandes amigos murieron aquella noche”, explicó ante un auditorio en silencio. Carmena insistió en el mensaje que, a su juicio, debe extraerse de aquel episodio: el rechazo de la violencia como forma de acción política y la defensa del diálogo democrático. Preguntada por el mejor homenaje a las víctimas de Atocha, respondió con claridad: “Defender la democracia y pensar siempre que los conflictos deben resolverse hablando”.

Dictadura

Los alumnos también quisieron conocer cómo era vivir durante la dictadura franquista. Carmena respondió desde la experiencia cotidiana de una niña y adolescente que creció en un país marcado por el silencio sobre la Guerra Civil, la censura y las limitaciones políticas. Recordó cómo autores prohibidos o determinados temas históricos permanecían ausentes de la educación y cómo fue en la universidad donde comprendió plenamente el significado de vivir bajo una dictadura.

Mujeres

Otro de los bloques del encuentro estuvo dedicado a la situación de las mujeres durante el franquismo. La exmagistrada explicó las limitaciones legales y sociales existentes, desde la necesidad del permiso marital para trabajar hasta el modelo dominante que relegaba a las mujeres al ámbito doméstico. También destacó el papel de pioneras del feminismo español y de juristas que contribuyeron a cuestionar esas desigualdades.

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La visita sirvió además para acercar al alumnado a la trayectoria profesional de una figura que ha sido clave en la vida pública española: abogada laboralista, jueza, vocal del Consejo General del Poder Judicial y alcaldesa de Madrid entre 2015 y 2019. La actividad concluyó entre aplausos y con un mensaje reiterado por Carmena a los jóvenes: "La democracia no debe darse nunca por garantizada". "Escuchar, dialogar y rechazar cualquier forma de violencia" fueron algunas de las ideas que quiso trasladar a unos estudiantes que, como ella misma recordó, “han nacido en libertad”, pero tienen también la responsabilidad de cuidarla.