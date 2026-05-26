Más de cien alumnos se darán cita en Llanera para participar en el encuentro de centros de la Red de huertos escolares ecológicos Caja Rural de Asturias

La Escuela Municipal de Música de Posada de Llanera acogerá este miércoles el III encuentro de centros de la Red de huertos escolares ecológicos Caja Rural de Asturias, una jornada que reunirá a más de cien alumnos y docentes de distintos puntos de la región. Será la edición con mayor participación desde la creación de esta iniciativa educativa impulsada por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) con apoyo de Caja Rural de Asturias.

El encuentro arrancará a las 10.00 horas con la apertura institucional y continuará con la proyección del documental de la Red realizado junto al divulgador asturiano Toni Jardón. La pieza audiovisual recoge experiencias desarrolladas en distintos centros educativos participantes y pone el foco en el uso del huerto ecológico como herramienta pedagógica y de trabajo comunitario.

Talentos Diversos

A lo largo de la mañana intervendrán seis centros integrados en la Red para exponer sus proyectos y explicar cómo incorporan el huerto escolar ecológico a la actividad diaria y al aprendizaje del alumnado. También participará la Fundación Talentos Diversos, que desarrolla un huerto ecológico como recurso educativo e inclusivo para personas con discapacidad.

La programación incluye además talleres y dinámicas vinculadas a la educación ambiental, la agroecología y el trabajo colaborativo. La organización prevé la participación de más de cien niños, niñas y jóvenes en actividades diseñadas para reforzar el carácter práctico y participativo de la jornada.

El encuentro se ha consolidado como una de las principales actividades anuales de la Red de huertos escolares ecológicos, concebida como espacio de intercambio de experiencias entre centros educativos asturianos.

Comedores escolares

La “Red de Huertos Escolares Ecológicos Caja Rural de Asturias” nació como complemento al Programa de Alimentación Saludable y de Producción Ecológica en los Comedores Escolares de Asturias y supera actualmente los 150 centros inscritos en toda la comunidad autónoma.

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Entre las líneas de trabajo desarrolladas por la Red figuran la formación específica al profesorado, la elaboración de materiales didácticos, el intercambio de experiencias entre centros y la organización de actividades orientadas a fomentar la sostenibilidad, la alimentación saludable y el conocimiento del medio rural.