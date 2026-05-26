Llanera abre el periodo de inscripción para los cursos de cerámica y el programa "50 y Más": así puedes apuntarte

El Ayuntamiento de Llanera abrirá el próximo 1 de junio el periodo de inscripción para una nueva edición de los cursos de la Escuela Municipal de Cerámica y del programa “50 y Más”, dos de las propuestas más consolidadas de la programación cultural y formativa del concejo. La iniciativa busca ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, ocio y convivencia, especialmente dirigidas a fomentar la creatividad y el envejecimiento activo.

La inscripción para los cursos de cerámica, incluidos dentro de la oferta de la Casa Municipal de Cultura de Posada, se desarrollará de forma presencial en la biblioteca de Posada y seguirá el calendario habitual de prioridad para vecinos empadronados en el municipio.

Solicitudes

El primer periodo estará destinado a personas empadronadas, que podrán recoger las fichas de inscripción del lunes 1 al viernes 5 de junio, mientras que la entrega de solicitudes se realizará del lunes 8 al viernes 12.

Posteriormente, se abrirá el plazo para personas no empadronadas, que podrán formalizar su matrícula del lunes 15 al viernes 19 de junio, o hasta completar las plazas disponibles.

El Ayuntamiento destaca que tanto los cursos de cerámica como el programa “50 y Más” representan “una nueva oportunidad para aprender, crear y disfrutar en buena compañía”, combinando formación, actividad cultural y espacios de socialización entre vecinos.

Noticias relacionadas

Las inscripciones y trámites podrán realizarse en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Para más información, el consistorio ha habilitado el teléfono 985 77 34 90.