Llanera construye un aparcamiento en El Truébano para ordenar el tráfico y mejorar la seguridad en el entorno del colegio de Lugo: "Es una actuación muy necesaria"

Las obras del nuevo aparcamiento de El Truébano, en Lugo de Llanera, ya están en marcha con un coste de 319.000 euros. El objetivo es mejorar el estacionamiento y la seguridad vial en el entorno del colegio y del Complejo Deportivo Santi Cazorla.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez (PSOE), ha visitado los trabajos, acompañada por la concejala de Educación, Montse Alonso. La regidora comprobó la evolución de una obra que, según indicó, busca dar respuesta a las necesidades de aparcamiento de la zona y ordenar el tráfico en un enclave especialmente sensible por la presencia diaria de escolares. "Es una actuación importante y muy necesaria que permitirá ordenar el tráfico en el entorno del colegio, habilitar un aparcamiento adecuado y, sobre todo, ofrecer mayor seguridad y tranquilidad a las familias en los momentos de entrada y salida del centro", destacó Pérez.

Parcela

El nuevo aparcamiento estará listo después del verano y se ubica en una parcela municipal de unos 2.090 metros cuadrados. El terreno estaba hasta ahora sin urbanizar y cubierto de vegetación, sin una infraestructura adecuada para gestionar el flujo de vehículos, especialmente durante las horas punta de entrada y salida del centro educativo.

La falta de urbanización y la concentración de vehículos en las inmediaciones del colegio incrementan el riesgo de accidentes en una zona con tránsito diario de menores. El proyecto busca corregir esa situación mediante un estacionamiento en superficie diseñado para ordenar la circulación interior y separar con mayor seguridad los recorridos de vehículos y peatones.

Además del servicio al colegio, el aparcamiento atenderá las necesidades de la parroquia de Lugo y la demanda que se genera durante la celebración de eventos en la zona. "La ubicación es perfecta, junto a la carretera municipal, el centro educativo y las instalaciones deportivas municipales. Un enclave ideal para construir un aparcamiento que pueda atender las necesidades del colegio y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad vial en la zona", explicó la Alcaldesa.

Capacidad

La actuación incluye 38 plazas para automóviles, dos accesibles para personas con movilidad reducida, dos más destinadas a recarga de vehículos eléctricos y nueve para motos. También se habilitarán zonas para bicicletas, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible.

El proyecto incorpora una red continua de aceras adaptadas, pavimentos antideslizantes y recorridos accesibles que conectarán el aparcamiento con el colegio y la carretera municipal. También se instalarán pasos de peatones y vados adaptados conforme a la normativa vigente, con especial atención a la seguridad de los escolares.

Noticias relacionadas

"El nuevo aparcamiento no solo ampliará las plazas disponibles, sino que transformará completamente un espacio degradado en una infraestructura moderna, accesible y adaptada a las necesidades de la zona", resumió la alcaldesa de Llanera.