Cuatro alumnos del colegio San Cucao de Llanera, ingresados en el HUCA por un posible brote de gastroenteritis

Cuatro alumnos del colegio San Cucao de Llanera permanecen ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) afectados por un posible brote de gastroenteritis. Al parecer, la enfermedad afecta a niños de todas las edades y desde el Principado ya se está investigando el origen de este brote.

El fin de semana comenzaron a enfermar varios niños, una circunstancia que obligó incluso a suspender el entrenamiento del Llanera en categorías inferiores.

Desde el centro educativo ya se habrían puesto en contacto con todas las familias para pedirles que lleven una muestra de heces de todos los alumnos este jueves a primera hora de la mañana al centro de salud, con la finalidad de analizarlas y dar con el origen, por ahora desconocido, de este brote, para el que no se ha descartado ninguna hipótesis.

Los padres han recibido además una circular aclaratoria en la que se explica que "en los últimos días se han detectado varios casos de sintomatología estomacal entre el alumnado del centro", y que "actualmente, los servicios de Salud, la Consejería, la empresa encargada del comedor y el Ayuntamiento están estudiando las posibles causas de este virus", reza la comunicación.

Por el momento "no se puede determinar con certeza el origen del mismo hasta que las autoridades competentes emitan la correspondiente comunicación oficial", detallan, transmitiendo "un mensaje de tranquilidad y confianza" a las familias, porque "el centro está actuando de manera coordinada y preventiva". Desde el centro se han adoptado de manera preventiva medidas como ofrecer al alumnado agua embotellada, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

La directora del centro, Cristina Calama, ha querido hablar de "calma y cautela", puesto que los hechos "están en conocimiento de la Consejería y ya se está actuando".

La actividad educativa continúa de forma más o menos normal, extremando las precauciones de lavado de manos, a la espera de que "haya un informe claro y conciso de lo que ha pasado".

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Dos de los niños están ingresados en planta desde la noche del lunes, y otros dos ingresaron hoy mismo por urgencias, según fuentes cercanas al caso. Un porcentaje grande de pequeños, además, están en casa con diarrea, fiebre y vómitos.