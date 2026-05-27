Llanera abona los huertos escolares: más de cien escolares y docentes participan en el encuentro regional de productores ecológicos

La huerta se ha convertido en una herramienta educativa de primer orden y cada vez más colegios se suman al verde en sus instalaciones. Este miércoles, más de cien alumnos y profesores de diferentes escuelas de Asturias participaron en el III encuentro de centros de la Red de huertos escolares ecológicos, celebrado en la Escuela Municipal de Música de Posada de Llanera para compartir experiencias y propuestas de futuro.

El encuentro, impulsado por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) con el apoyo de Caja Rural de Asturias, albergó la proyección del documental de la Red realizado el pasado año junto al divulgador y creador de contenido Toni Jardón, conocido por su proyecto “La huertina de Toni”. La pieza audiovisual mostró experiencias desarrolladas en diferentes centros escolares y puso en valor el trabajo educativo y comunitario que se realiza en torno a los huertos ecológicos.

Por la izquierda, Beatriz Fanjul, Jessica Santamarina, David del Pozo, Begoña López, Eva María Pérez, Javier Fernández, María Luisa Rodríguez, Montserrat Alonso y Martín Lebón / Luján Palacios

A lo largo de la mañana, seis centros educativos pertenecientes a la Red compartieron sus experiencias y explicaron cómo integran el huerto ecológico en la vida diaria de los colegios y en el aprendizaje del alumnado. Fueron los chavales del Braulio Vigón de Colunga, el Miguel de Cervantes de Gijón, L'Ablanu de Infiesto, el San José de Calasanz de Posada de Llanera, el IES Leopoldo Alas Clarín y el IES Llanera, que además de contar cómo gestionan sus cultivos e incluso utilizan sus huertos como lugar de estudio al fresco en estos días de calor, también participaron en varios juegos y talleres relacionados con el mundo de la huerta. Desde una actividad para reconocer varias plantas a ciegas por su tacto y su olor hasta un taller de semillas y un juego de cartas sirvieron para asentar entre los participantes el amor por la tierra, con la participación también de la Fundación Talentos Diversos, entidad que forma parte de la Red y que impulsa un huerto escolar ecológico como herramienta educativa y de inclusión para personas con discapacidad.

Mentalizar

Javier Fernández, presidente del COPAE, destacó la importancia de esta experiencia, con 150 centros adheridos al programa de huertos ecológicos, porque "acerca a los niños a experiencias de alimentación saludable, saben de dónde vienen los alimentos, crean lazos colaborativos entre ellos, y es una buena forma de mentaliza a la asociedad sobre ecología y producción de alimentos sanos.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, considera "un orgullo" para el municipio ser el anfitrión de estos encuentros, toda vez que "todos nuestros colegios y el insituto tienen su propio huerto ecológico". Un espacio desde el que "concienciar a las familias y los niños de la necesidad de consumir alimentos ecológicos, y de hacer ver que detrás hay salud"; indicó por su parte Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Gobierno del Principado.

Noticias relacionadas

El proyecto, nacido como acción complementaria al Programa de Alimentación Saludable y de Producción Ecológica en los Comedores Escolares, promueve el huerto escolar ecológico como herramienta pedagógica para fomentar la sostenibilidad, la alimentación saludable y el respeto al entorno natural y rural. Y está abierto a seguir creciendo y sumando nuevos cultivos, que acaban en las mesas de los más pequeños como inversión segura en salud.