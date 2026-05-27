Llanera abona los huertos escolares: más de cien escolares y docentes participan en el encuentro regional de productores ecológicos
Un total de 150 centros escolares de Asturias participan en el programa para "concienciar sobre la alimentación sana y saber de dónde vienen los alimentos"
La huerta se ha convertido en una herramienta educativa de primer orden y cada vez más colegios se suman al verde en sus instalaciones. Este miércoles, más de cien alumnos y profesores de diferentes escuelas de Asturias participaron en el III encuentro de centros de la Red de huertos escolares ecológicos, celebrado en la Escuela Municipal de Música de Posada de Llanera para compartir experiencias y propuestas de futuro.
El encuentro, impulsado por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) con el apoyo de Caja Rural de Asturias, albergó la proyección del documental de la Red realizado el pasado año junto al divulgador y creador de contenido Toni Jardón, conocido por su proyecto “La huertina de Toni”. La pieza audiovisual mostró experiencias desarrolladas en diferentes centros escolares y puso en valor el trabajo educativo y comunitario que se realiza en torno a los huertos ecológicos.
A lo largo de la mañana, seis centros educativos pertenecientes a la Red compartieron sus experiencias y explicaron cómo integran el huerto ecológico en la vida diaria de los colegios y en el aprendizaje del alumnado. Fueron los chavales del Braulio Vigón de Colunga, el Miguel de Cervantes de Gijón, L'Ablanu de Infiesto, el San José de Calasanz de Posada de Llanera, el IES Leopoldo Alas Clarín y el IES Llanera, que además de contar cómo gestionan sus cultivos e incluso utilizan sus huertos como lugar de estudio al fresco en estos días de calor, también participaron en varios juegos y talleres relacionados con el mundo de la huerta. Desde una actividad para reconocer varias plantas a ciegas por su tacto y su olor hasta un taller de semillas y un juego de cartas sirvieron para asentar entre los participantes el amor por la tierra, con la participación también de la Fundación Talentos Diversos, entidad que forma parte de la Red y que impulsa un huerto escolar ecológico como herramienta educativa y de inclusión para personas con discapacidad.
Mentalizar
Javier Fernández, presidente del COPAE, destacó la importancia de esta experiencia, con 150 centros adheridos al programa de huertos ecológicos, porque "acerca a los niños a experiencias de alimentación saludable, saben de dónde vienen los alimentos, crean lazos colaborativos entre ellos, y es una buena forma de mentaliza a la asociedad sobre ecología y producción de alimentos sanos.
La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, considera "un orgullo" para el municipio ser el anfitrión de estos encuentros, toda vez que "todos nuestros colegios y el insituto tienen su propio huerto ecológico". Un espacio desde el que "concienciar a las familias y los niños de la necesidad de consumir alimentos ecológicos, y de hacer ver que detrás hay salud"; indicó por su parte Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Gobierno del Principado.
El proyecto, nacido como acción complementaria al Programa de Alimentación Saludable y de Producción Ecológica en los Comedores Escolares, promueve el huerto escolar ecológico como herramienta pedagógica para fomentar la sostenibilidad, la alimentación saludable y el respeto al entorno natural y rural. Y está abierto a seguir creciendo y sumando nuevos cultivos, que acaban en las mesas de los más pequeños como inversión segura en salud.
- Los primeros residentes en el 'cohousing' de Llanera, que ya tiene 43 habitantes, cuentan su experiencia: 'Hemos creado un pueblo
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- El restaurante de Llanera que recomiendan dos grandes guías gastronómicas cocina 'sin estridencias' y 'te hará disfrutar desde el primer plato hasta el postre
- La magia de los caballos enamora en la noche de Llanera: así fue el espectacular festival de arte ecuestre por San Isidro
- Joel Álvarez, 'El Fenómeno', luchador en la UFC norteamericana, en Llanera: así llega a Lugo una de las figuras más relevantes de las artes marciales mixtas
- Me echan a la calle el jueves con cuatro hijos a mi cargo y el Ayuntamiento no me consigue un piso de emergencia', clama una vecina de Llanera a punto de ser desahuciada
- Buenas ventas en Llanera, con una yegua por la que se pagó 9.000 euros: 'Los expertos dicen que fue el mejor animal de la feria
- Así es un día en el flamante cohousing de Llanera: 'Hoy se puede vivir recuperando valores que existieron en otro momento