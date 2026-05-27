San Juan de Ables, en Llanera, se queda sin fiestas: "Necesitamos relevo"

Ables, en Llanera, se queda este año sin fiestas. Las celebraciones patronales de San Juan no se llevarán a cabo este año en su programación habitual debido a la falta de personas dispuestas a colaborar en su organización, según ha informado la Asociación de Vecinos , después de "avisar durante mucho tiempo de que necesitamos gente que nos ayude, y no sólo en momentos puntuales", señalan.

La decisión ha sido adoptada por la junta directiva del colectivo tras varios intentos de reforzar el equipo organizador que no han obtenido respuesta suficiente. La presidenta de la entidad, Sonia Díaz, ha señalado que la continuidad de las celebraciones se ha visto comprometida por la ausencia de personas que echen una mano en las tareas de gestión, que vienen asumiendo desde hace alrededor de veinte años. Sí cuentan con colaboradores para otras tareas de la fiesta en días concretos, pero las necesidades van más allá. "Necesitamos relevo para la organización, es mucho trabajo, mucho papeleo para poner en marcha la fiesta, y ya llevamos mucho tiempo", expone Díaz.

Pese a la suspensión del programa festivo completo, sí se mantendrán algunos actos tradicionales de carácter reducido. Entre ellos figura el “Día del Bollo”, previsto para el sábado y dirigido a socios y vecinos, así como la misa festiva del domingo, con la previsión incluso de poner una carpa para ambos eventos, pero "sin el resto de actividades que se organizaban".

Otras actividades

La asociación también prevé conservar otras actividades habituales fuera del calendario estrictamente festivo, como excursiones y la paella de final de verano, programada para el 31 de agosto, y "seguiremos colaborando en lo que se necesite en el pueblo", aclara Sonia Díaz, consciente de que "quizás haya quien no entienda esta decisión, pero estamos tranquilos", asegura.

Porque desde la directiva se insiste en que la medida responde principalmente a la dificultad de encontrar nuevas incorporaciones que asuman responsabilidades dentro de la asociación, pese a las convocatorias realizadas en el propio pueblo. "Mandamos cartas y recorrimos todo el pueblo informando a la gente, hicimos todo lo que pudimos", asegura.

No obstante, el colectivo no descarta que las fiestas puedan recuperarse en próximos años si se consigue incorporar nuevo voluntariado que permita retomar la organización completa de los festejos.

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Las fiestas de San Juan de Ables se han venido celebrando de forma ininterrumpida en las últimas décadas como una de las principales citas de la localidad. Y ahora esperan que el bache sea temporal y se puedan retomar con nuevo brío en un futuro cercano.