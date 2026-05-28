Se eleva a 39 el número de niños afectados por el brote de la bacteria Shigella en el colegio de San Cucao, en Llanera
Salud confirma que cinco menores permanecen ingresados en el HUCA, mientras que otros pequeños siguen la convalecencia en sus casas
El brote de Shigella detectado en el colegio de San Cucao, en Llanera, afecta hasta el momento a un total de 39 niños, según confirma la Consejería de Salud del Principado, que mantiene un seguimiento del caso para tratar de esclarecer el origen de los contagios.
Por el momento, no se ha podido determinar la causa de esta situación, indica Salud, que ha rectificado sus propios datos anteriores y confirma que actualmente permanecen ingresados cinco alumnos. Tres de ellos fueron hospitalizados en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) el pasado 26 de mayo y otros dos ingresaron el día 27, y todos presentan una evolución favorable, según la Consejería.
Además, una vez descartado el origen en el suministro de agua, personal de Salud Pública se ha trasladado nuevamente este jueves al centro educativo para tomar muestras con el objetivo de determinar la causa del brote.
Los menores presentan sintomatología compatible con Shigella, un grupo de bacterias altamente contagiosas que causa la shigelosis, una infección intestinal caracterizada por diarrea, fiebre y dolor abdominal.
Atención hospitalaria
La Consejería explica que tuvo conocimiento de la existencia de varios casos el pasado martes 26 de mayo entre alumnos de 5.º y 6.º curso de Primaria del colegio de San Cucao de Llanera. Durante la mañana de ese día, el HUCA atendió a varios pacientes con cuadros leves que fueron dados de alta. Sin embargo, a lo largo de la jornada fueron atendidos más menores, entre ellos tres alumnos que precisaron ingreso hospitalario.
En la mañana del miércoles día 27 se produjeron otros dos ingresos, precisa Salud, y "todos los pacientes evolucionan favorablemente".
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