Habla el padre de uno de los niños ingresados por el brote de Shigella en Llanera: "Todo empezó con una fiebre muy alta que no bajaba con la medicación habitual"

El niño empezó a encontrarse mal el domingo por la mañana, "con una fiebre muy alta que no bajaba con la medicación habitual, y ese mismo día lo llevamos al HUCA". Después de una exploración completa, les dijeron que "todo estaba dentro de lo normal y nos mandaron a casa". Sin embargo, al llegar a su domicilio, el alumno del centro llanerense comenzó a experimentar vómitos y diarrea. Ante esta situación, el lunes por la mañana, sus padres decidieron llevarle al pediatra, al centro de salud de Posada, para terminar regresando al centro hospitalario donde fue ingresado de manera inmediata.

Es el testimonio de Joaquín Álvarez, cuyo hijo, de 11 años, fue uno de los dos primeros casos de ingreso por el brote del colegio de San Cucao, en Llanera, en el que según las familias afectadas, se ha confirmado que es debido a la bacteria Shigella Flexneri. Después de pasar por el centro de salud de Posada, el niño llegó de nuevo al HUCA, "deshidratado y lo metieron en una habitación solo, en aislamiento", explica su padre.

"Le realizaron un cultivo para confirmar que la bacteria causante de los síntomas fuera la Shigella Flexneri y, mientras esperábamos los resultados, que finalmente fueron confirmados, le pusieron suero y aprovecharon a ponerle también antibiótico vía intravenosa", añade Joaquín Álvarez. Actualmente, el menor sigue ingresado en planta con uno de sus compañeros de clase y ambos "se encuentran bastante mejor".

Sintomatología

El brote, que ha supuesto el ingreso de hasta 5 niños en el HUCA, comenzó el pasado fin de semana, cuando varios de los alumnos del centro educativo, comenzaron a presentar síntomas. El lunes 25 de mayo "hubo una falta notable de niños en las clases y, mientras tres de los menores fueron trasladados por sus padres al HUCA y fueron ingresados por su gravedad, los que asistieron al colegio a lo largo del día fueron presentando sintomatología y yéndose a sus casas", explican las familias del colegio.

Al día siguiente, continuó aumentando el número de niños con síntomas, de diferentes grados de gravedad. Los padres aseguran que "la mayoría eran casos leves, pero no acudieron al colegio y se produjo una masificación de asistencia a la pediatra del centro de salud de Posada". Mientras el colegio enviaba una circular a los progenitores informando de la detección de varios casos de alumnos con síntomas estomacales, transmitiendo tranquilidad, la facultativa, por órdenes de Consejería, llamó a las familias del colegio para intentar recoger el mayor número de muestras fecales de todos los alumnos del colegio. Fue en este punto cuando ya había cinco alumnos, tanto de Primaria como de Infantil, ingresados en el hospital.

Infección

Los cinco alumnos, tanto de Educación Primaria como Infantil, del colegio San Cucao, en Llanera, que continúan ingresados en el HUCA "evolucionan favorablemente", según han confirmado sus familias. Lo que en un principio parecía ser una simple gastroenteritis, resultó ser, finalmente, un brote de contagio por Shigella, una bacteria que provoca una variante de la enfermedad mucho más aguda y que incluye vómitos, diarrea y fiebre.

Los niños menores de 5 años tienen más probabilidades de contraer la infección por Shigella. Sin embargo, la enfermedad puede aparecer a cualquier edad. La gastroenteritis puede contraerse de forma vírica o bacteriana, como ocurre en el caso concreto de los alumnos de San Cucao. Por ello, este mismo jueves, y tal y como se les había indicado desde el departamento de pediatría del centro de salud de Posada de Llanera, las familias del colegio se acercaron a llevar muestras fecales de sus hijos ante el riesgo de que hubiera más pequeños contagiados que aún fueran asintomáticos, ya que la enfermedad puede tardar hasta una semana en comenzar.

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Las familias lamentan que el centro, que "se comprometió a mantenerlos informados de cualquier novedad, no se haya vuelto a pronunciar".