La bacteria Shigella, causa del brote en el colegio de San Cucao, que los padres relacionan con el agua

Las familias de los menores afectados por un brote registrado en los últimos días en el colegio de San Cucao aseguran que están "preocupados" por la situación sanitaria que están viviendo varios alumnos del centro educativo, y aseguran, frente a la versión ofrecida por el Principado, que cinco de los menores siguen ingresados en el HUCA.

Según explican los padres y madres, los primeros síntomas comenzaron a aparecer el pasado domingo en varios niños, al menos dos de ellos alumnos de quinto curso. Los menores presentaban fiebre muy alta, diarrea con presencia de sangre y vómitos. Los análisis realizados, según las familias de los niños afectados, confirman que la causa es la bacteria Shigella.

Ante la persistencia y gravedad del cuadro clínico, el lunes varios de los niños fueron trasladados al hospital, inicialmente a la unidad de corta estancia durante 24 horas y posteriormente ingresados en planta. "Actualmente permanecen hospitalizados cinco menores, mientras que otros continúan siendo atendidos en urgencias o permanecen en sus domicilios con síntomas más leves", subrayan.

La Consejería de Salud, por su parte, había indicado el miércoles que todos los niños estaban en sus casas tras ser dados de alta.

Los niños ingresados están recibiendo tratamiento con suero, potasio y antibióticos. Según la información trasladada a las familias, el diagnóstico médico apunta a una infección bacteriana por Shigella, que habría desencadenado además una activación de la bacteria E. coli, provocando un cuadro especialmente agresivo en algunos de los menores afectados.

Corte de agua

Parte de las familias considera que el posible origen del brote podría estar relacionado con el agua del centro escolar. Según relatan, el pasado viernes se produjeron cortes de suministro de agua debido a trabajos de mantenimiento realizados por la empresa concesionaria. Tras restablecerse el servicio, algunos profesores advirtieron de que no se bebiera agua de determinados grifos del baño porque salía turbia. Sin embargo, durante el recreo varios alumnos habrían bebido agua de la fuente del patio y de otros grifos del centro, afirman los padres.

Las familias señalan también que, aunque se están realizando inspecciones y controles tanto en el agua como en el comedor escolar, consideran difícil que puedan encontrarse restos de la bacteria varios días después de los hechos, especialmente tras las labores de desinfección realizadas y el tratamiento posterior del agua con cloro.

Los padres y madres afectados solicitan que "se investigue el origen exacto del brote y que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria de los menores y evitar nuevos casos".

Este mismo jueves, y tal y como se les había indicado desde el departamento de pediatría del centro de salud de Posada de Llanera, las familias del colegio se acercaron a llevar muestras fecales de sus hijos ante el riesgo de que hubiera más pequeños contagiados que aún fueran asintomáticos, ya que la enfermedad puede tardar hasta una semana en comenzar.

Los cinco alumnos, tanto de Educación Primaria como Infantil, del colegio San Cucao, en Llanera, que continúan ingresados en el HUCA "evolucionan favorablemente", según han confirmado sus familias.

Uno de los primeros casos

Uno de los dos primeros casos de ingreso fue el del hijo de Joaquín Álvarez, de 11 años de edad. "El niño empezó a encontrarse mal el domingo por la mañana, con una fiebre muy alta que no bajaba con la medicación habitual, y ese mismo día lo llevamos al Huca".

Después de una exploración completa, les dijeron que "todo estaba dentro de lo normal y nos mandaron a casa". Sin embargo, al llegar a su domincilio, el alumno del centro llanerense comenzó a experimentar vómitos y diarrea.

Ante esta situación, el lunes por la mañana, sus padres decidieron llevarle al pediatra, al centro de salud de Posada, para terminar regresando al centro hospitalario donde fue ingresado de manera inmediata. "Llegó deshidratado y lo metieron en una habitación solo, en aislamiento", explica su padre.

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"Le realizaron un cultivo para confirmar que la bacteria causante de los síntomas fuera la Shigella Flexneri y, mientras esperábamos los resultados, que finalmente fueron confirmados, le pusieron suero y aprovecharon a ponerle también antibiótico vía intravenosa en previsión", añade Joaquín Álvarez. Actualmente, el menor sigue ingresado en planta con uno de sus compañeros de clase y ambos "se encuentran bastante mejor".