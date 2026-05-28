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El Tai-Jitsu Llanera firma una brillante actuación en el Campeonato de España con 32 medallas

La entidad local cerró la competición con diez oros, nueve platas y trece bronces

Los deportistas, en la competición

Los deportistas, en la competición

Luján Palacios

Luján Palacios

Lugo de Llanera

El club Tai-Jitsu Llanera ha vuelto a situarse entre los referentes nacionales de la disciplina tras firmar una destacada actuación en el XX Campeonato de España de Nihon Tai-Jitsu, disputado este pasado fin de semana en el Pabellón Municipal Móstoles Sur, en Madrid. La entidad asturiana cerró la competición con un balance de 32 medallas: diez oros, nueve platas y trece bronces, consolidando su posición como uno de los clubes más destacados del país.

La competición, organizada por la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas, reunió a cerca de 400 deportistas procedentes de ocho comunidades autónomas, estableciendo además un récord de participación en la historia del campeonato. En representación del Principado acudieron 46 taijitsukas asturianos, que volvieron a confirmar el buen momento competitivo de la selección autonómica tras los resultados obtenidos el pasado enero en el I Campeonato bilateral celebrado en Francia.

Modalidades

El campeonato se desarrolló durante todo el fin de semana con las diferentes modalidades de competición: kata individual, kata por parejas, expresión técnica, randori, goshin shobu y kumite, combinando pruebas de técnica y combate propias de una disciplina que busca una formación integral del deportista.

Durante la tarde del sábado se celebró también un acto de reconocimiento en el que se homenajeó a Joaquín Muñiz, Agustín Martín Zazo, Javier Moreno y Manuel Caballero por su trayectoria y contribución al desarrollo del Tai-Jitsu.

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En la clasificación general por selecciones destacó nuevamente Cataluña, que se hizo con la primera posición gracias al alto nivel mostrado por sus deportistas. Por su parte, el Tai-Jitsu Llanera cerró el campeonato con uno de los mejores balances de su historia reciente. Los resultados refuerzan el trabajo desarrollado por el club en los últimos años y su peso dentro del panorama autonómico y nacional de este arte marcial.

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