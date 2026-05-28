Villabona, en Llanera, estrena las obras de mejora de accesibilidad que eliminan el cruce entre andenes, con 7,7 millones de inversión

La estación de cercanías de Villabona, en Llanera, uno de los principales nudos ferroviarios de Asturias, encara la recta final de una de las actuaciones ferroviarias más cuantiosas ejecutadas en el concejo en los últimos años. Con una inversión de 7,7 millones de euros, las obras ejecutadas por Adif transforman de forma notable una terminal clave para la movilidad del área central, por la que discurren tanto tráfico de mercancías como dos de las líneas de cercanías con mayor demanda del Principado: la C1 (Oviedo-Gijón) y la C3 (Oviedo-Avilés), que suman cerca de 35.000 viajeros diarios.

El comisionado de los planes de Cercanías de Asturias, Cantabria y País Vasco, Antonio Berrios, visitó este jueves el remate de las obras junto a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, cuando la actuación se encuentra ya prácticamente concluida, a falta de algunos remates finales antes de su entrada plena en servicio.

El proyecto supone una remodelación integral de la accesibilidad y funcionalidad de la estación y tiene como eje central la eliminación de los pasos a nivel entre andenes, sustituidos por conexiones a distinto nivel para reforzar la seguridad ferroviaria y facilitar el movimiento de viajeros. La intervención busca además garantizar la accesibilidad universal, especialmente para personas con movilidad reducida.

Eva María Pérez y Adriana Lastra atienden a las explicaciones de Antonio Berrio / Luján Palacios

La actuación incluye un nuevo paso inferior, ascensores, escaleras y una rampa adaptada para conectar los distintos andenes, así como la remodelación completa de estas plataformas para ajustarlas a los estándares de interoperabilidad ferroviaria, tanto en dimensiones como en acabados. También se han incorporado nuevas marquesinas y refugios para proteger a los viajeros frente a las inclemencias meteorológicas, además de actuaciones sobre instalaciones eléctricas, iluminación, saneamiento, telecomunicaciones y sistemas de protección y seguridad.

Los nuevos andenes de la estación de Villabona / Luján Palacios

El comisionado, Antonio Berrios, destacó que el objetivo es convertir Villabona en una estación “más segura, accesible y funcional”, eliminando puntos conflictivos históricos como los cruces entre vías, dentro del Plan de Cercanías de Asturias, que moviliza 1.313 millones de euros para modernizar la red ferroviaria regional. Solo el entorno de Llanera y municipios próximos concentra inversiones por valor de 131 millones de euros, destacó Berrios, con actuaciones que incluyen mejoras de accesibilidad en estaciones como Lugo de Llanera, Lugones, Grado o Cancienes, además de trabajos en electrificación, señalización y renovación de vías.

Túneles

En este contexto, Berrios anunció también el inicio “inminente” de la renovación integral de los túneles de Villabona, dos galerías paralelas de aproximadamente un kilómetro de longitud afectadas por filtraciones de agua y limitaciones operativas. La actuación prevé renovar las bóvedas e implantar vía en placa para ganar estabilidad y eliminar los asentamientos existentes. Los trabajos se desarrollarán de forma alterna, actuando primero sobre un túnel y posteriormente sobre el otro para evitar la interrupción total del servicio ferroviario, avanzó el comisionado.

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, destacó durante la visita el carácter estratégico de Villabona dentro de la red ferroviaria asturiana y defendió la inversión estatal en infraestructuras de cercanías. “Era fundamental hacer estas obras de accesibilidad y mejora de seguridad”, señaló, destacando que la estación presta servicio a dos de las líneas “más utilizadas por los asturianos”.

Lastra enmarcó además esta actuación dentro de la apuesta del Gobierno central por la movilidad ferroviaria en Asturias y recordó que el plan de cercanías busca hacer el transporte público “más seguro, eficaz y moderno”.

Por su parte, la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, valoró especialmente el impacto local de la intervención. La regidora agradeció la inversión realizada y destacó la mejora de seguridad de "una infraestructura muy importante para el concejo", al tratarse de un punto de conexión entre las líneas hacia Gijón y Avilés.

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La actuación, sin embargo, deja pendiente una de las reclamaciones históricas de los vecinos: la rehabilitación del edificio principal de la estación, actualmente vallado debido a su mal estado de conservación y que no está incluido en el proyecto ejecutado por Adif.