Cierran el comedor del colegio de San Cucao tras detectarse "una incidencia" en un grifo de la cocina del centro educativo de Llanera
La medida se adopta por "prudencia" y el equipo directivo pide "tranquilidad" mientras se obtienen los resultados de los análisis en curso
Lucía Rodríguez
Suspenden el comedor en el colegio de San Cucao, en Llanera, tras "detectar una incidencia puntual en un grifo de la cocina". Las familias del centro educativo, donde hay de momento 39 niños afectados por un brote de bacteria Shigella, han recibido un comunicado de la dirección para trasladarles la cancelación del servicio y que deben recoger a los alumnos a las 12.30 para que coman en casa, debiendo regresar al centro para las clases de la tarde, de 14.30 a 16.00 horas.
La decisión la ha adoptado la Consejería de Salud "por prudencia" y el equipo directivo pide "tranquilidad mientras concluyen las investigaciones sanitarias" y avisa de que el lunes informará sobre las novedades del servicio.
Las familias señalan que además "los resultados de las muestras tomadas ayer no van a estar disponibles hasta la semana que viene", y que se recomienda que si hay algún menor que presente fiebre, diarrea, etcétera, acuda a los servicios sanitarios.
La Consejería de Salud del Principado, que mantiene un seguimiento del caso para tratar de esclarecer el origen de los contagios, tuvo conocimiento de la existencia de varios casos el pasado martes 26 de mayo entre alumnos de 5.º y 6.º curso de Primaria. Durante la mañana de ese día, el HUCA atendió a varios pacientes, de los que algunos fueron ingresados al agravarse la sintomatología que padecían.
Advertencia sobre el agua
Salud aseguró este jueves que se había descartado el agua como origen, si bien en la mañana de este viernes se ha dado a conocer la "incidencia" en uno de los grifos de la cocina.
Algunos padres y madres de los alumnos del centro apuntaron ya desde el primer día que el posible origen del brote podría estar relacionado con el agua del centro escolar. Según relataron a este periódico, el pasado viernes se produjeron cortes de suministro debido a trabajos de mantenimiento realizados por la empresa concesionaria del agua.
Tras restablecerse el servicio, algunos profesores advirtieron de que no se bebiera agua de determinados grifos del baño porque salía turbia. Sin embargo, durante el recreo varios alumnos habrían bebido agua de la fuente del patio y de otros grifos del centro, afirman los padres de escolares.
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