Llanera habilitará 450 plazas de aparcamiento de uso exclusivo para residentes de Lugo durante la celebración del Boombastic

Llanera habilitará 450 plazas de aparcamiento de uso exclusivo para residentes de Lugo durante la celebración del Festival Boombastic, que se celebrará del 16 al 18 de julio, avanzó este viernes el concejal de Festejos de Llanera, José Antonio González. Los estacionamientos se dispondrán en la zona de Pondal, en la parte trasera de la Casa de Cultura, y en Pando, precisó el edil.

Estas plazas de parking estarán ubicadas "en zonas específicamente delimitadas y señalizadas" y el uso exclusivo para los residentes se garantizará mediante una pegatina especial para los vehículos de los vecinos, diferenciada del resto de acreditaciones de aparcamiento del festival. De este modo, los coches de los residentes quedarán identificados como autorizados.

El acceso y uso de estos parkings estará permitido desde el martes 14 de julio a las 10.00 horas hasta el lunes 20 de julio a las 12.00 horas. Los vecinos interesados en obtener la pegatina identificativa para usarlos deberán inscribirse previamente en el Ayuntamiento de Llanera, acreditando su condición de residente mediante la presentación del resguardo de la viñeta municipal del vehículo.

Una vez revisada y validada la documentación, el Ayuntamiento facilitará a la organización el listado de vehículos autorizados. Posteriormente, la organización realizará la entrega de las pegatinas identificativas en la Casa de Cultura de Lugo, siendo imprescindible la presentación del DNI para su recogida.

Las pegatinas podrán recogerse a partir del lunes 13 de julio, desde las 10.00 horas, en la Casa de Cultura de Lugo, precisa el Ayuntamiento. La pegatina deberá estar obligatoriamente pegada y ser visible en el parabrisas delantero del vehículo. "No se permitirá el acceso ni el estacionamiento en las zonas reservadas a aquellos vehículos que no la lleven correctamente colocada", indican los responsables municipales.

El Consistorio también avanza que el acceso a estas plazas "estará limitado exclusivamente a los vehículos previamente autorizados e incluidos en el listado validado por el Ayuntamiento". Se trata de un sistema que ya se puso en práctica en la última edición del Boombastic, con "balance positivo tanto para los residentes como para la gestión del tráfico en la localidad".

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El objetivo de la medida, destaca el concejal José Antonio González, “es facilitar la movilidad de los residentes y garantizar una zona de estacionamiento exclusiva para los vecinos”. "Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para compatibilizar la celebración de un evento de gran impacto como Boombastic con el bienestar y la comodidad de los vecinos”, concluyó.