Ocho talleres y siete actividades como complemento, oferta para los mayores de 50 años en las propuestas de las aulas culturales de Llanera del próximo curso

Se eligen 3 talleres y las actividades complementarias que interesen, se busca información sobre días, horarios y localizaciones a través del teléfono 985 77 34 90, y una vez constatado que encajan en la agenda de cada cual se puede proceder a hacer la inscripción para las Aulas Culturales "50ymás" del Ayuntamiento de Llanera. Las propuestas son muy numerosas y variadas en este programa municipal cuyo objetivo "es potenciar la participación de las personas mayores de 50 años, abriendo caminos hacia el disfrute de la cultura, la comunicación interpersonal y una mayor intervención en las diversas parcelas de la vida social".

Formación, bienestar personal, actividades artísticas o esparcimiento y animación centran los aspectos que abordan estos talleres de enorme éxito en Llanera y cada año llenan plazas disponibles. Las inscripciones se abren el 1 de junio y pueden realizarse en la Casa de Cultura de Posada, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Debe realizarse de forma presencial y el acceso a las plazas la "determina la preferencia y el orden de llegada" de las peticiones.

Los antiguos alumnos deben renovar sus inscripciones del 1 al 5 de junio y los nuevos registrar sus peticiones del 8 al 12 de junio. El coste de las actividades es de 21 euros al mes, un cargo que se realizará mediante domiciliación bancaria.

Noticias relacionadas

Las Aulas Culturales "50ymás", que celebran su fiesta de fin de curso este 30 de mayo, proponen para el próximo (2026/2027) un total de 8 talleres y 7 actividades complementarias. El detalle de todas ellas es el que sigue.