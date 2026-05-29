Salud repetirá los análisis en el colegio de San Cucao para tener la mayor certeza posible en el caso de la infección por Shigella en Llanera
Los escolares ingresados evolucionan de manera favorable y se valora que alguno de ellos pueda recibir el alta en breve
Por el momento no se ha detectado que haya más niños afectados por infección a causa de la bacteria Shigella, que ha provocado 39 casos en escolares del colegio público de San Cucao, en Llanera. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha señalado en la mañana de este viernes, durante su visita al hospital de Jarrio (Coaña), que a primera hora no había constancia de nuevos casos y que se está a la espera de los resultados de las muestras de análisis que se han recogido. Los niños ingresados evolucionan de manera favorable y se está evaluando la posibilidad de que alguno pueda recibir el alta en breve.
Saavedra ha indicado que además se van a repetir los análisis realizados. "Se van a volver a sacar más pruebas analíticas de zonas determinadas y hay que esperar los resultados. Aunque tuviéramos alguna cosa, hay que repetir el análisis, hay que confirmarlo todo, porque esto lleva un tiempo de incubación, un tiempo para que aparezca la enfermedad y tenemos que tener ciertas certezas", señaló Saavedra.
La Consejería tuvo conocimiento de la existencia de varios casos el pasado martes 26 de mayo entre alumnos de 5.º y 6.º curso de Primaria del colegio de San Cucao de Llanera. Inicvialmente se pensó en un brote de gastroenteritis, pero finalmente se confirmó que se trata de la bacteria Shigella, tal y como adelantó este periódico gracias al testimonio de padres con niños afectados y que estaban hospitalizados.
Falta notable de niños a clase
Los síntomas en los escolares, señalaron padres y madres de alumnos, comenzaron a detectarse el pasado fin de semana, tras manifestarse en varios escolares. El lunes 25 de mayo "hubo una falta notable de niños en las clases". Mientras se producía el ingreso de algunos pequeños otros compañeros fueron presentando también sintomatología y yéndose a sus casas", explican las familias del colegio.
Al día siguiente, continuó aumentando el número de niños con síntomas, de diferentes grados de gravedad. Los padres aseguran que "la mayoría eran casos leves, pero no acudieron al colegio y se produjo una masificación de asistencia a la pediatra del centro de salud de Posada".
La consejería señaló este jueves en un comunicado que se descartaba el agua como procedencia de la infección, aunque este viernes se ha detectado "la incidencia puntual" en uno de los grifos de la cocina del comedor, situación tras la que se ha decidido suspender de momento el servicio y los niños y niñas han ido a comer a sus casas.
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