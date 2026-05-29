Última hora del estado de los escolares del colegio de San Cucao ingresados por una infección de la bacteria Shigella: todos recibirán el alta hoy, avanza Salud Pública
El Principado continúa con el seguimiento de los casos y "está a la espera de los resultados de los análisis correspondientes para determinar el origen del brote".
Lucía Rodríguez
Los cinco escolares del colegio público de San Cucao, en Llanera, ingresados en el HUCA a causa de una infección por shigella, recibirán el alta a última hora de la mañana y en algún caso ya la tienen, avanzó este viernes Salud Pública.
"El día 26 de mayo, Salud Pública tuvo conocimiento de la existencia de varios casos de gastroenteritis en el colegio de San Cucao de Llanera entre los alumnos de 5º y 6º curso de Primaria. 39 de estos casos presentaban síntomas compatibles con shigella, un grupo de bacterias altamente contagiosas que causa la shigelosis, una infección intestinal caracterizada por diarrea, fiebre y dolor abdominal", indican desde la consejería de Salud.
Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Salud Pública recomendó esta mañana el cierre de la cocina del colegio "como medida preventiva, mientras continúan las investigaciones sanitarias y se está pendiente de algunos resultados adicionales". "La decisión se adopta por prudencia, tras detectarse una incidencia puntual en uno de los grifos de la zona de cocina, y con el fin de evitar cualquier posible riesgo hasta completar las comprobaciones necesarias", añaden a través de una nota los responsables autonómicos de Salud.
Salud Pública continúa haciendo el seguimiento de los casos y está a la espera de los resultados de los análisis correspondientes para determinar el origen del brote, concluyen.
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