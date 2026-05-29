Los vecinos de San Cucao protestan de nuevo contra el tráfico y exigen un radar fijo: "Es insostenible"

Un grupo de vecinos de San Cucao, en Llanera, se ha vuelto a concentrar para denunciar la falta de soluciones en el control del tráfico en la zona tras rechazar la Dirección General de Tráfico (DGT) la instalación de un radar de tramo en la carretera AS-373 a su paso por la parroquia. Una medida que había sido solicitada desde el Ayuntamiento para reforzar la seguridad vial ante la preocupación vecinal por el exceso de velocidad y el tránsito de vehículos pesados, y que "sigue sin resolverse", denuncian.

Según el escrito, Tráfico argumenta que, tras analizar las características técnicas de la vía y compararlas con los criterios de idoneidad para la ubicación de cinemómetros, el tramo solicitado “no cumple en este momento con las condiciones técnicas precisas para la implantación de este tipo de dispositivos”. Ahora se ha solicitado la colocación de un radar fijo, pero "no sabemos nada, y la situación es insostenible", asegura Rubén García, presidente de la asociación de vecinos.

Retrasos

Los residentes denuncian que los vehículos siguen pasando a gran velocidad y los pasos de peatones son "casi impracticables", así como que el paso inteligente previsto delante del colegio "era inminente y llevamos más de un mes esperando a que se ponga a funcionar", lamentan.

De momento se ha reforzado la señalización vertical, se ha reducido el límite de velocidad a 40 kilómetros por hora en el entorno escolar y se ha incorporado la señalización horizontal tipo “dientes de dragón”, diseñada para favorecer el estrechamiento visual del carril y propiciar una reducción efectiva de la velocidad. Pero los vecinos, además, reclaman que se limite la velocidad con cinemómetros, la única alternativa que consideran efectiva para reducir el riesgo para los peatones.

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La presencia de la Guardia Civil y la Policía Local hizo que no se pudiera llevar a cabo el corte intermitente de carretera previsto, y García lamentó que "en lugar de venir los concejales, nos manden a los agentes".