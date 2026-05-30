Los cinco alumnos del colegio de San Cucao ingresados por el brote de Shigella descansan ya en sus domicilios: "Es un alivio"
Tras comprobar que los menores evolucionaban favorablemente y las analíticas estaban dentro de los parámetros normales, todos ellos se fueron a casa a lo largo del viernes
Lucía Rodríguez
Agotados, pero felices de poder descansar en casa al fin. Los cinco alumnos del colegio público de San Cucao, en Llanera, ingresados esta última semana por el brote de Shigella en el centro educativo, continúan recuperándose ya en sus domicilios. "Es un alivio", aseguran sus padres. Tras comprobar que los menores evolucionaban favorablemente y que los resultados de las analíticas entraban dentro de los parámetros normales, todos ellos fueron dados de alta a lo largo de este viernes.
Los dos primeros casos comenzaron el pasado fin de semana, cuando los pequeños, de quinto de Primaria, comenzaron a experimentar fiebre alta, "que no bajaba con la medicación habitual". A esto se le unieron otros síntomas como diarrea, vómitos y dolor de estómago. Debido a su gravedad, ambos fueron ingresados el lunes, mientras que el martes internaron a otros tres niños más con los mismos síntomas.
En total, 39 alumnos del centro educativo estuvieron afectados por el brote, con distintos grados de gravedad en la sintomatología.
Investigando el origen
Después de las primeras investigaciones por parte de la Consejería de Salud, se descartó que el origen de la epidemia fuera el agua, pese a de que el colegio sufriera un corte en el suministro a causa de unas obras. Sin embargo, este viernes, la Administración comunicó la suspensión temporal del servicio de comedor tras "detectar una incidencia en uno de los grifos de la zona de la cocina".
Mientras continúan a la espera de los resultados de la muestra, Salud aseguró ayer, tanto al colegio como a las familias, que continuará investigando el origen del brote. El comedor del colegio permanecerá este lunes también cerrado.
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