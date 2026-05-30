Mabel Lozano recibe en Llanera el Galardón por la Igualdad de IU: "En esta lucha, hombres y mujeres deben ir de la mano"

"Por su destacada trayectoria y su lucha activa contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas" recibe la actriz, modelo, escritora y directora Mabel Lozano el Galardón por la Igualdad otorgado por Izquierda Unida (IU) Llanera. La distinción, que este año cumplió su quinta edición, se la entregaron ayer en Posada, durante un emotivo acto en el Instituto de Educación Secundaria Llanera. "Estoy muy feliz y agradecida a Gonzalo Bengoa (concejal de IU en el Ayuntamiento de Llanera), a Izquierda Unida, a Llanera y a Asturias, un lugar a donde siempre es maravilloso volver", comentó Lozano.

Momentos antes de la entrega del premio, la galardonada tuvo la oportunidad de mantener un encuentro con la directora del centro educativo, Sonia García, y algunos de los profesores, en la biblioteca escolar, donde hablaron de educación en igualdad y en valores. Mabel Lozano, madre de mellizos, aseguró que "siempre tuve claro que iban a aprender matemáticas y lengua, pero para mí es muy importante la coeducación, también quería hacer un hombre y una mujer que tuvieran empatía y que fueran buena gente, al margen de que luego cada uno siguiera un poco su camino".

La galardonada, que acaba de estrenar su documental "Abril, hoy no es invierno", sobre una menor con parálisis cerebral prostituida en su propia casa, cree que, aunque se ha avanzado mucho en materia de igualdad, "aún queda mucho por hacer".

La concienciación empieza en casa

"Hay que trabajar en la empatía, en que no se compra un ser humano, y yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer en el que, además hombres y mujeres tenemos que ir de la mano", sentenció Mabel Lozano. "La educación tiene que empezar en los entornos familiares, a demanda de los niños, y continuar en los centros escolares, incluso aquella que hace referencia a la sexualidad". Y es que para la actriz "si esperamos a llegar al instituto, ya vamos tarde".

Indicó, también al hablar de su documental, que "cuando hablamos de prostitución, de explotación sexual comercial, estamos hablando de que hay una demanda". Y puso sobre la mesa el caso de Gisèle Pelicot, una mujer francesa cuyo su marido, Dominique Pelicot, captó a través de internet a decenas de hombres para que abusaran sexualmente de ella. "Y son hombres de 24 años hasta 71, un bombero, un DJ, abogados... Y dices, hace falta mucho trabajo, ¿cómo es este tema? ¿Qué pasa con algunos hombres?", se preguntó.

Al acto, además de algunos miembros del equipo de Gobierno llanerense, acudieron el coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, la directora general de Memoria Democrática del Gobierno del Principado de Asturias, Begoña Collado; la diputada de IU, Delia Campomanes; y la coordinadora de IU Llanera, Ruth Rodríguez.

Por la izquierda, Sonia García, directora del IES Llanera; Ruth Rodríguez, Delia Campomanes, Mabel Lozano, Ovidio Zapico, Begoña Collado y Gonzalo Bengoa. / L. R.

Sobre la galardonada, Collado destacó "la investigación que viene haciendo desde hace muchos años sobre mujeres y sobre temas de prostitución", un trabajo con el que "ensancha derechos, abre caminos y nos ayuda a construir una sociedad más igualitaria, viendo dónde hay más brecha y dónde más tenemos que incidir".

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Mabel Lozano, que comenzó su trayectoria profesional como actriz y modelo, fundó en 2005 una productora con la que llevó a cabo proyectos comprometidos con los Derechos Humanos y el ámbito de la mujer. Entre sus trabajos se encuentran la coproducción del largometraje documental "Voces contra la trata" (2006), "La Teoría del Espiralismo" (2008), "Las sabias de la tribu" con TVE (2010) o "Chicas nuevas 24 horas", nominado al Goya en 2016 como mejor documental y a los Premios Platino. "Lola, Lolita, Lolaza" (2025), un cortometraje de animación, también fue nominado a los Goya con un largo recorrido en premios y reconocimientos. En 2017 publicó su primer libro, "El proxeneta", sobre los dueños de la prostitución en España, que se convirtió en un largometraje documental con el mismo título en 2018. Además, atesora dos premios Goya por "Biografía del cadáver de una mujer", en 2021, y en 2024 por "Ava", título también de su primera novela de ficción.