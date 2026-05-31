Javier Aser Martínez, de Llanera, viajará a Madrid para participar en los actos con motivo de la visita del Papa León XIV

José Aser Martínez, natural de Posada de Llanera, es uno de los jóvenes que el próximo sábado se trasladará a Madrid para asistir a los actos programados con motivo de la visita del Papa León XIV a España. "Voy con un grupo de amigos, tanto de Oviedo como de la capital, con quienes se reunirán a su llegada a la ciudad.

La religión, la solidaridad y la ayuda al prójimo siempre han sido muy importantes para este joven. Ya en noviembre de 2024, además de realizar su donación dentro de las campañas de recogida de enseres y alimentos destinados a ayudar a los afectados por la Dana, viajó hasta Valencia para colaborar en las tareas de limpieza.

Además de lo que supone la visita en sí, Martínez asegura que "es un acto de Fe". En este sentido, "en un mundo tan efímero como cambiante, la figura del Papa supone un faro moral para la humanidad".

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Aún quedan algunos detalles del viaje por perfilar, aunque la idea es "salir temprano el próximo día 6 de junio en un coche particular". El plan incluye ver la vigilia y apuntarse a alguna de las actividades relacionadas con la visita del Santo Padre". Les gustaría también dar un paseo por Madrid y regresar a Asturias al día siguiente, domingo, por la tarde. "Por la mañana acudiremos a misa y, después de comer y descansar un poco, nos pondremos en ruta", concluye José Aser Martínez que lamenta "no poder contar con más tiempo para disfrutarlo con más calma".