Los más pequeños de Llanera, "atletas olímpicos" por un día: jabalina, tiro con arco y fútbol en una jornada de ocio al aire libre

El patio exterior y la pista cubierta del colegio público San José de Calasanz, en Posada de Llanera, se convirtió la tarde de este sábado en una auténtica ciudad deportiva. Cerca de una veintena de niños entre 3 y 12 años pudieron disfrutar de unas miniolimpiadas, organizadas a través del programa de ocio y tiempo libre "Mini KDMS N Llanera", llevado a cabo por la concejalía de Infancia del Ayuntamiento. Durante la jornada, los menores se disputaron la victoria en diferentes disciplinas deportivas.

Los juegos estuvieron dirigidos por Covadonga Loché, David Infiesta, Elda Herrero y Lucía Solar, todos ellos monitores de la empresa Aulas del Futuro. "Los dividimos por edades y tenemos diferentes estaciones con distintas actividades en las que cada grupo pasa alrededor de 10 o 15 minutos", explicaron. Al final del día, todos los niños han podido disfrutar de todos y cada uno de los juegos.

Aunque el fútbol era uno de los más demandados, el tiro con arco y el lanzamiento de jabalina hicieron sacar a los pequeños su espíritu más competitivo. Carrera de relevos, salto de longitud y un circuito de agilidad completaban la oferta de este sábado.

Ocio y conciliación para las familias

"Mini KDMS N' Llanera”, es un programa de ocio y tiempo libre que el área de Infancia del Ayuntamiento de Llanera organiza para menores entre 3 y 12 años empadronados en el concejo. Ofrece una amplia propuesta de actividades, talleres y excursiones, con una duración mínima de 2 horas por sesión, siempre durante el fin de semana (viernes tarde, sábado y/o domingo), pudiendo coincidir con periodos vacacionales o no lectivos.

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La próxima sesión, que consistirá en una gincana de agua, tendrá lugar el próximo 13 de junio, de 17.00 a 19.00 horas, en colegio público San José de Calasanz, en Posada de Llanera. Para participar en esta propuesta hay que inscribirse previamente. El plazo para hacerlo es del 1 al 5 de junio (hasta las 12.00 horas), a través del siguiente enlace: https://acortar.link/minikdms. Las plazas son limitadas.