El PP de Llanera acusa al gobierno de "engañar" al propietario de la finca de Lucus Asturum con un convenio de compraventa de la finca "que no tiene validez"

El Partido Popular de Llanera exige al equipo de gobierno del PSOE explicaciones sobre la presunta desaparición de un convenio suscrito con la propiedad de la finca donde se lleva a cabo la excavación arqueológica de Lucus Asturum por el que el municipio se comprometía a adquirir y/o alquilar los terrenos, con un plazo para hacer efectiva la adquisición de tres meses desde la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del yacimiento, que se produjo el pasado mes de marzo.

"Venimos a denunciar la estafa, el engaño del gobierno del PSOE a los vecinos de Llanera, pero fundamentalmente a la propiedad de la finca donde todos los años se hace la excavación. ¿Cuál es mi sorpresa al acceder al expediente? Que ese documento no existe firmado, solo aparece un borrador, pero el documento está firmado porque así me lo ha confirmado la otra parte", señala el portavoz municipal del PP, Silverio Argüelles.

En el documento, de julio de 2023, aparecen como partes el propietario de la finca, Juan Manuel Rodríguez, y el por entonces concejal de Cultura, Iván Pérez Cuervo, "con testigos como Gerardo Sanz, alcalde de Llanera en aquel momento, Eva Pérez, teniente de alcalde y actual alcaldesa, y la arqueóloga Esperanza Martín, que es quien ha hecho un gran trabajo aquí y ha sido fundamental en el desarrollo y declaración de Lucus Asturum como BIC", señala Argüelles.

Los populares solicitaron el pasado mes de abril acceso al expediente municipal que contiene el citado convenio. "El Ayuntamiento tiene cinco días para dar acceso a los concejales de la oposición a cualquier expediente al que pidamos acceso. Nosotros somos permisivos con esa situación, pero han tardado desde el 11 de abril hasta esta semana. ¿Y a qué se ha dedicado el gobierno durante este mes y quince días para darnos acceso a ese documento? Pues sorprendentemente se ha dedicado a buscar el documento porque el documento no aparecía, no existía", subraya el edil popular.

Argüelles indica que en el expediente donde se encuentra el borrador del convenio no aparecen tampoco los preceptivos informes técnicos y jurídicos sobre la operación de compraventa de los terrenos de Lucus Asturum que Argüelles rechazó valorar "porque me parece que el documento beneficia al Ayuntamiento en general". "Deberían dimitir por engañar así a un vecino que con toda su buena voluntad ha cedido gratuitamente esta finca para hacer toda la excavación. Nunca ha pedido nada. Nada es nada. Y ha encontrado una estafa absoluta, un engaño", añade el edil popular.

Además, Argüelles recuerda distintos homenajes que se dieron al propietario de la finca en los últimos años para agradecerle la apertura del espacio a los arqueólogos: "Acuden aquí, hablan y dicen del futuro de Lucus Asturum pero ya sabían que habían engañado al vecino, que habían firmado un documento que no tiene ninguna validez y encima, el Ayuntamiento no tiene copia del documento firmado, pero el vecino sí".

El PP de Llanera va a estudiar el asunto para valorar la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra el Consistorio. Asimismo ponen en cuestión la viabilidad de las futuras excavaciones en Lucus Asturum "ya que ahora el vecino no tiene ninguna obligación". Si bien, han sabido que "no tiene ningún interés en perjudicar al Ayuntamiento. Ha sido generoso no, lo siguiente".

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En ese sentido, Argüelles rescata la propuesta electoral de los populares en lo referente a Lucus Asturum. La idea del PP local es crear una fundación que recabe, proteja y divulgue los datos del yacimiento arqueológico, así como la apertura de un centro de interpretación en las inmediaciones de la excavación. "Y la propuesta que hacemos hoy a los vecinos de Llanera es que Juan Rodríguez sea el presidente de esa fundación. Lo puede aceptar o no aceptar, pero es que es la persona que lo merece", concluye Argüelles.