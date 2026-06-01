Todo listo para la temporada de campus de verano: Llanera tendrá uno deportivo gratuito y abre el plazo para realizar las preinscripciones

Llanera ya prepara la temporada de campus de verano para los más jóvenes y este lunes, 1 de junio, se abre el plazo para presentar preinscripciones al de carácter deportivo que se celebrará del 29 de junio al 31 de julio. La participación en esta iniciativa del Ayuntamiento es totalmente gratuita.

El campus, como acción de apoyo a la actividad física y la infancia, está dirigido a niños y niñas de entre 5 años cumplidos y 14 años. Se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Posada de Llanera en períodos semanales y en horario de 9.00 hasta las 14.00. "Se facilitará el acceso desde las 8.30 para mejorar la conciliación laboral y familiar" y a las 14.00 horas "todos los participantes deben ser recogidos por sus madres, padres, tutoras o tutores", indican desde el Ayuntamiento.

La iniciativa prevé que a lo largo de las semanas de duración del campus se realicen distintos deportes como bádminton, atletismo o baloncesto, entre otros. "Además se llevarán a cabo otras actividades como orientación, juegos cooperativos, rutas y paseos" por el concejo, señalan desde el Ayuntamiento, que destaca que "no es un campamento de ocio o de juegos, sino un campus deportivo".

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Para el desarrollo del campus se necesitará de un mínimo de 10 participantes y se limitará el número de plazas a 30 por semana. Se podrá escoger entre una semana, una quincena o el mes completo. Las preinscripciones se podrán presentar desde el día 1 de junio hasta el 12 de junio inclusive y los interesados en preinscribirse pueden solicitar información a través del correo polideportivoposada@llanera.es.